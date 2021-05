Pronostici Ligue 1: 35a giornata dal 30 aprile al 2 maggio 2021. Big match Monaco-Lione, arriverà il 13° Gol NO consecutivo del Monaco? La quota è alta @2.55

In tre squadre in corsa per il titolo di Ligue 1 in Francia: Lilla, PSG e Monaco, e proprio la squadra del Principato sarà la protagonista del big match della 35a giornata del campionato di calcio transalpino visto che ospiterà il Lione di Garcia domenica sera.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 35a giornata di Ligue 1

Si apre venerdì sera con Marsiglia-Strasburgo la 35ª giornata della Ligue 1. La squadra allenata da Jorge Sampaoli va a caccia del 5° risultato utile consecutivo, che potrebbe valere il 5° posto e la qualificazione alla prossima Europa League al termine di una stagione fin qui avara di soddisfazioni. La quota del Marsiglia sta scendendo sotto @1.90.

Sabato alle 17:00 scende in campo il PSG: i campioni di Francia in carica, 72 punti, inseguono ad una sola lunghezza il Lilla, ma dovranno vedersela con il Lens, una delle formazioni più in forma del momento, che attualmente occupa il 5° posto con 56 punti. I parigini devono anche pensare all'impegnativo ritorno di Champions League dopo aver subito la rimonta dal City che potrebbe lasciare qualche strascico in campionato, ma i bookmakers favoriscono Neymar e compagni @1.30.

La capolista Lilla sarà di scena alle 21:00 tra le mura amiche contro il Nizza su cui è favorita @1.40, dopo aver battuto nell’ultimo turno il Lione in trasferta (2-3).

Lione che è scivolato al 4° posto con 67 punti, uscendo sostanzialmente dalla lotta per il titolo. I ragazzi di Garcia saranno tra l’altro impegnati nel big match di giornata, quello che chiuderà il turno domenica alle 21:00 in casa del Monaco. I ragazzi di Kovac, ora terzi con 71 punti, potrebbero con una vittoria candidarsi seriamente anche loro alla vittoria del titolo ma le assenze nel Principato sono molte. La squadra di casa rimane comunque favorita @2.20 mentre il Lione si gioca @3. All'andata 2-0 corsaro del Monaco a Lione, 4° precedente degli ultimi 5 chiuso con Gol NO. Di recente il Monaco ha aperta una striscia incredibile di 12 Gol NO consecutivi tra campionato e coppe. Oggi se credete che questa striscia si allungherà ancora il Gol NO si gioca @2.55.

PROGRAMMA LIGUE 1

30.04. 21:00 Marsiglia-Strasburgo

01.05. 17:00 Paris SG-Lens

01.05. 21:00 Lilla-Nizza

02.05. 13:00 Bordeaux-Rennes

02.05. 15:00 Brest-Nantes

02.05. 15:00 Dijon-Metz

02.05. 15:00 Lorient-Angers

02.05. 15:00 Nimes-Reims

02.05. 17:05 Montpellier-St. Etienne

02.05. 21:00 Monaco-Lione