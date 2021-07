Pronostici Calcio: Lilla-PSG si giocano la Supercoppa francese domenica 1 agosto 2021. Parigini favoriti ma non troppo

Si inizia a respirare Calcio vero visto che domenica 1 agosto in mese inizia con la Supercoppa Francese. Si sfideranno Lilla e PSG, con i parigini favoriti anche se la quota sta salendo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Supercoppa Francia

In attesa della partenza della Ligue 1 2021-2022, il calcio francese vivrà un antipasto domenica 1 agosto con la Supercoppa Francese. A contendersi il primo trofeo stagionale saranno il Lille campione di Francia in carica e il Paris Saint Germain che ha conquistato la Coppa di Francia ai danni del Monaco. La sfida si disputerà al Bloomfield Stadium di Tel-Aviv, in Israele

Il Lille, che ha compiuto un mezzo miracolo con la conquista del campionato, ha salutato il tecnico Christophe Galtier per accogliere il nuovo allenatore Jocelyn Gourvennec. Inoltre, i campioni di Francia hanno perso il portiere Maignan, grande protagonista della cavalcata dell’anno scorso, trasferitosi al Milan, oltre al mediano Boubakary Soumaré, acquistato dal Leicester per 20 milioni di euro. Indiscutibilmente più corposo il mercato del PSG, che ha salutato elementi non proprio titolarissimi come Bakker, Danilo Pereira e il portiere Areola (via per fine prestito anche Kean), ma ha inserito nel suo roster campioni del calibro di Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos.

Le statistiche della Supercoppa di Francia, dicono che il PSG è il club che l’ha vinta più volte, ovvero 10. I parigini, inoltre, vantano il record di partecipazioni consecutive: è la nona volta, infatti, che negli ultimi 9 anni il PSG si gioca il primo trofeo della stagione. Due le finali perse dal Lille in Supercoppa, trofeo che non ha mai vinto: nel 1955 contro il Reims e nel 2011 contro il Marsiglia. Nella passata stagione, invece, PSG e Lille si sono incrociate tre volte e il bilancio è in perfetta parità: un pareggio a reti bianche nel match di andata in campionato, la vittoria dei parigini agli ottavi di Coppa di Francia (3-0) e l’affermazione dei rossoblu nella gara di ritorno in Ligue 1. Negli ultimi 20 precedenti, il bilancio è nettamente a favore del PSG con 14 vittorie, 4 pareggi e 2 affermazioni del Lilla.

Probabili formazioni. A meno di sorprese, per la sua prima gara ufficiale sulla panchina del Lille, Gourvennec dovrebbe affidarsi ad un tradizionale 4-4-2. Tra i pali l’eredità di Maignan viene raccolta da Jardim, davanti a cui ci dovrebbero essere da destra verso sinistra Celik, José Fonte, Botman e Bradaric. In mediana il portoghese Renato Sanches e Bamba, mentre sulle fasce dovrebbe esserci spazio per André e Ikoné. Davanti, i candidati a giocare dal primo minuto sono Yusuf Yazici e David. Tanti assenti tra le fila del Paris Saint Germain, invece, che non potrà contare su Sergio Ramos infortunato, oltre che sui calciatori reduci da Europei e Copa America ancora in vacanza. Non saranno della partita, dunque, gli azzurri Donnarumma e Verratti, ma nemmeno i sudamericani Neymar, Marquinhos, Di Maria e Paredes. Per loro il rientro a Parigi è previsto il 2 agosto, ovvero il giorno dopo della Supercoppa. Tra i big sono sicuri di scendere in campo i nuovi Hakimi e Wijnaldum, oltre a Mbappé le cui vacanze sono finite prima per via della prematura uscita della Francia da Euro 2020.

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, José Fonte, Botman, Bradaric; André, Renato Sanches, Bamba, Ikoné; Yazici, David. All. Gourvennec

PSG (4-3-3): Nevas; Hakimi, Kimpembe, A. Diallo, Kurzawa; Gueye, Ander Herrera, Wijnaldum; Draxler, Mbappé, Icardi. All. Pochettino

Le quote di PLANETWIN365 favoriscono il PSG anche se la quota è in salita @2.15 mentre il Lilla si gioca @3.48. Il pareggio nei 90 minuti è offerto @3.25. In equilibrio le quote Over/Under con Under 2,5 di poco favorito @1.81 su UNIBET rispetto a Over 2,5 che si gioca @2. Entrambe le squadre a segno sono comunque offerte @1.76 rispetto al Gol NO @2. Ne consegue che il Risultato Esatto più gettonato sia l'1-1 in quota @6.50 su BET365.