Pronostici Ligue 1: si comincia col campionato di calcio francese al via dal 6 al 8 agosto 2021

Tutti alla caccia del Lille detentore del titolo, con il PSG candidato numero 1 allo scettro e Lione e Marsiglia a rincorrere. Sarà un altro torneo di sorprese? Analizziamo la prima giornata di campionato con i nostri pronostici e le quote dei match in programma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Ligue 1

MONACO NANTES

Salvatosi per il rotto della cuffia nello scorso campionato, i gialli di Nantes affrontano un già rodato Monaco, il quale ha già disputato la gara d’andata per la UCL: gli ospiti stranamente hanno raccolto più punti lontano da casa e potrebbero approfittare della stanchezza monegasca.

I biancorossi sono sicuramente favoriti, ma potrebbero subire un gol esatto; consigliamo l’1X + MULTIGOL 2-5 in lavagna SISAL @1.38 e 1 GOL ESATTO OSPITE @2.60.

LIONE-BREST

Precampionato a suon di gol per l’Olympic Lione che ha sempre segnato almeno due gol per match, subendo però sempre almeno un gol tranne che in un’occasione (2-0 al Villafranche). Il cambio in panchina ha portato una mentalità più offensiva, portata dal tecnico olandese Bosz e sarà dura arginare gli attacchi dei padroni di casa per il Brest. Pessimo invece il periodo di precampionato per gli ospiti che hanno vinto una sola gara e non sembrano ancora aver trovato gli automatismi giusti: il pronostico della redazione tende alla vittoria del Lione con almeno 2 gol @1.50 BET365.

TROYES-PSG

La corazzata parigina dopo il mercato stellare dell’estate è chiamata a rivincere la Ligue 1 dopo il deludente secondo posto della scorsa stagione: mancheranno però gran parte dei nazionali, ancora in vacanza dopo le fatiche di Copa America e Euro2020, tra i quali Verratti, Neymar, Di Maria, Parades e Donnarumma. Il neo promosso Troyes sembra essere vittima sacrificale qui, con la loro vittoria quotata @10.00 SNAI. Per chi volesse azzardare, il PSG che segnerà più gol nel secondo tempo, a fronte di ritmi meno elevati durante i primi 45’, vale più di raddoppio @2.05 BET365.

RENNES-LENS

Ultimi due precedenti della scorsa stagione terminati entrambi con esito NOGOL e Lens comanda con 1 vittoria e 1 pareggio. Il Rennes è favorito, con la vittoria finale che paga @2.00 GOLDBET: non sarà comunque match così scontato, dati gli ultimi risultati convincenti degli ospiti nel precampionato.

Scegliamo di entrambe con la COMBOCHANCE X o GOL che vale @1.52 SISAL.

BORDEAUX-CLERMONT

Entrambe imbattute durante le amichevoli estive, si affrontano in questa prima giornata di Ligue 1 la più citata Bordeaux e la cenerentola Clermont: gli ospiti hanno disputato due gare in più fin qui, probabilmente per trovare i meccanismi migliori per affrontare al meglio la stagione e hanno già sconfitto 3 squadre di questo campionato. I “girondini” hanno faticato e non poco in queste prime partite e hanno spesso pareggiato (3 su 5). Attenzione quindi, potrebbe non essere esito scontato. Il pareggio vale @3.50 UNIBET, mentre la MULTIGOL OSPITE 1-2 è in lavagna SISAL @1.67.

NIZZA-REIMS

Il neo tecnico del Nizza Galtier, fresco vincitore della passata Ligue 1 col Lille, ha richiesto e acquistato diversi buoni giocatori per affrontare al meglio questo torneo per provare (chi lo sa) a ripetere l’impresa impossibie. L’ultima uscita contro il Milan ha fatto vedere ottime cose, soprattutto in fase offensiva. Ospiti invece che spesso si esprimono meglio lontano da casa, con 22 punti su 42 ottenuti in trasferta. Pronostichiamo comunque la vittoria rossonera che paga @1.88 BETCLIC.

ST ETIENNE-LORIENT

3 sconfitte consecutive e 5 gol subiti fanno presagire una fase difensiva non impeccabile per i biancoverdi, che nella scorsa Ligue 1 in casa hanno raccolto solo 21 punti in 19 giornate. Il Lorient sembra essere molto più solido, avendo terminato 4 delle 5 gare di precampionato in UNDER 2.5. In una probabile partita con poche reti, il pareggio al primo tempo si trova @2.00 WILLIAMHILL, mentre meno di tre reti totali paga @1.85.

METZ-LILLE

Negli ultimi 5 scontri diretti il Lille è riuscito ad ottenere 4 vittorie e un solo pareggio, dominando quasi sempre le gare e, dopo il primo posto storico, si presenta con tutti i favori del pronostico (2 FISSO @1.72 BET365): hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione, vincendo la supercoppa di Francia ai danni dei più quotati avversari del PSG. Attenzione al Metz, piccola realtà che si è ben comportato nello scorso torneo col 10 posto in classifica, che proverà a mettere i bastoni tra le ruote al Lille. Da provare a questa quota la vittoria degli ospiti.

MONTPELLIER-MARSIGLIA

Solo 6 punti hanno diviso le due formazioni nella Ligue 1 2021/2022, in un match che appare equilibrato. Jorge Sampaoli da quando ha preso la guida della squadra ha cambiato la mentalità di una squadra che faticava a raggiungere il risultato: con 34 gol fatti in casa invece il Montpellier può siglare almeno una rete. L’esito ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO vale @1.61 WILLIAMHILL.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE.