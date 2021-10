Pronostici Ligue 1: 9a giornata col big match Lille-Marsiglia. Il PSG cerca la nona sinfonia a Rennes. Chiude S.Etienne-Lione

Il Psg a caccia della 9 “sinfonia” a Rennes, Lille-Marsiglia il big match di giornata. Chiude il S.Etienne fanalino di coda in casa contro il Lione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Ligue 1

LENS-REIMS

L’ultima vittoria del Lens contro gli avversari del Reims in gare ufficiali risale al lontano 2014 (4-2), dopo di che sono arrivati 9 risultati negativi consecutivi: potranno sperare di vincere per invertire questo score, dato che i “giallorossi” sono secondi a 15 punti. Hanno perso una sola gara fin’ora, in casa contro lo Strasburgo dopo essere rimasti in 10 per gran parte di quella partita. Per rimanere nei piani alti della classifica il Lens dovrà migliorare la fase difensiva, dato che ha mantenuto la porta inviolata in sole due occasioni su otto.

Non se la cava male neanche il Reims, reduce da due vittorie nelle ultime quattro di L1, avendo perso solo contro Lille e Psg, due squadre chiaramente fuori portata. La vittoria per 3-1 di settimana scorsa ai danni di un buon Nantes da morale, motivo per cui ENTRAMBE LE SQUADRE potrebbero segnare (@1.97 UNIBET).

MONTPELLIER-STRASBURGO

Senza vittorie nelle ultime 3 giornate, il Montpellier cerca riscatto dato che in casa ha ottenuto 7 punti sui 9 totali: 2 vittorie su 4 qui li rendono comunque favoriti e la loro vittoria paga @2.37.

Lo Strasburgo, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive ha terminato la propria striscia positiva perdendo nell’ultimo turno in casa contro il Lille e fuori casa fatica rispetto alle gare casalinghe: hanno pareggiato in una sola occasione, nel terzo turno di L1 e non è impensabile che possa essere il risultato di questa partita. Ci schieriamo dalla parte dei padroni di casa, bisognosi di punti importanti.

NIZZA-BREST

Il sorprendente Nizza di Galtier sta viaggiando a ritmi importanti e attualmente occupa il quarto posto della classifica: ha la miglior difesa del torneo, avendo subito solo tre reti, di cui due nella sfida contro il Monaco. Stranamente però in casa hanno vinto in una sola occasione(1V;2P) e vincere qui potrebbe sancire la consacrazione dei “rossoneri”: incontrare questo Brest, ancora a caccia della prima vittoria sarà sicuramente un vantaggio.

Gli ospiti hanno vinto in trasferta una sola volta nel 2021 e difficilmente troveranno i tre punti qui. Consigliamo la vittoria del Nizza, quota ottima dell’1 FISSO @1.61 BET365.

RENNES-PSG

Il “Rennes” ha alternato fin qui risultati positivi ad altri negativi e lo dimostrano i soli 9 punti ottenuti in 8 giornate: sembrano comunque in leggera ripresa dopo una serie di 3 sconfitte consecutive. La gara di Conference League di giovedì potrebbe comunque togliere energie importanti, dato che ospiteranno il Psg che dispone di cambi di lusso.

I parigini sono a punteggio pieno (24) e continuando così potrebbero anche finire il campionato da imbattuti, anche se hanno mantenuto la rete inviolata in sole 3 occasioni: dopo la vittoria contro il City, ottenere altri 3 punti qui li lancerebbe spediti verso un probabile titolo. I padroni di casa qui trovano la via della rete nel 70% dei casi nel secondo tempo, mentre il Psg tende a subire il 57% dei loro gol subiti proprio nei secondi 45’: SEGNA GOL CASA SECONDO TEMPO vale @1,90 BET365.

ANGERS-METZ

A caccia della vittoria dopo quattro risultati negativi consecutivi, l’Angers ha l’obiettivo di replicare l’ottimo inizio di L1: infatti erano arrivati infatti 3 vittorie nelle prime 4 e ha perso solo contro il Nantes(1-4).

Il Metz ha sempre subito almeno una rete in tutte le partite di campionato ed è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria solo settimana scorsa sul campo del Brest: qui, ha subito meno di due reti per la prima volta. Tra le peggiori difese di Francia, difficile che questo Metz riesca ad uscire da Angers senza subire gol e potrebbe tornare a subirne almeno due: MULTIGOL CASA 2-4.

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

LORIENT-CLERMONT

5 risultati utili consecutivi mettono il Lorient in posizione favorevole per ottenere altri 3 punti qui (@2.48 PLANETWIN) così da centrare la quarta vittoria in 9 giornate, migliorando ancora di più una classifica già positiva.

Il Clermont non trova la vittoria dalla seconda giornata di L1 ed ha subito almeno due reti in 5 di queste 6 occasioni: fuori casa sembrano faticare più del dovuto, dato che hanno subito 13 reti in 4 gare.

Nelle due trasferte di Rennes e Parigi sono arrivati 10 gol al passivo, un dato preoccupante che mette il Lorient nelle condizione per ottenere una vittoria agevole. 1 PT O 1 FINALE è la MULTICHANCE scelta per questo pronostico, valevole @1.89 in lavagna GOLDBET.

MONACO-BORDEAUX

Appare in ripresa il Monaco di Kovac, reduce da due vittorie consecutive ed un pareggio, in una striscia di 5 partite che li ha visti sconfitti in una sola occasione. Bisognerà gestire le energie fisiche derivante dalla gara europea di Giovedì, dato che i monegaschi non sembrano avere una rosa attrezzata per affrontare al meglio le due competizioni.

I “girondini” non sembrano aver superato i problemi che li affliggono da inizio stagione, dato che sono una delle tre difese peggiori del torneo e hanno trovato una sola vittoria fin qui: i 10 gol al passivo registrati nelle 4 trasferte di L1 li mettono in seria difficoltà anche qui. 1 FISSO a favore del Monaco alla quota @1.45 UNIBET.

NANTES-TROYES

Pochi i 6 punti ottenuti fin qui dal Troyes e in caso di risultato negativo a Nantes potrebbero affievolirsi già ora le chance di salvezza: hanno vinto una sola gara su 8, proprio in trasferta e sembrano meglio comportarsi lontano dalle mura amiche, ottenendo 4 dei loro 6 punti.

Il Nantes non ha ancora fatto registrare il segno “X” in casa e l’unico pareggio è arrivato nella prima giornata sul campo del Monaco. Sono loro i favori per la vittoria finale (@1.80 WILLIAMHILL), anche se la sconfitta sul campo del Reims ha dimostrato la fragilità dei “gialloverdi”. In ottica di un possibile gol ospite, scegliamo la COMBOCHANCE X O GOL offerta da SISAL alla quota di @1.52 SISAL.

LILLE-MARSIGLIA

Dopo un inizio scioccante il Lille campione di Francia appare in ripresa grazie alle due vittorie consecutive in L1 e dovranno cavalcare il momento positivo per fare punti contro una nobile come il Marsiglia: entrambe hanno giocato le rispettive coppe europee in settimana e questo potrebbe deviare i pronostici. I padroni di casa hanno fatto registrare 4 esiti 2-1 o 1-2 fin qui, risultato più frequente e non è detto che possa ripetersi anche qui la vittoria di una con un solo gol di scarto.

Il Marsiglia ha perso la gara casalinga contro il Lens, dopo che aveva pareggiato la precedente partita ad Angers: gli uomini di Sampaoli sembrano essere appannati dopo un inizio che li aveva visti vincere e dominare gran parte delle volte. L’OM è però ancora imbattuto nelle gare giocate lontano dal Velodrom e hanno subito più di una rete in una sola occasione: potrebbe essere il Lille a tornare a far subire due reti agli ospiti. MULTIGOL CASA 1-2 che vale @1.54 GOLDBET.

ST ETIENNE-LIONE

Riuscirà il S.Etienne a uscire dal momento negativo che li vede sconfitti nelle ultime 5 consecutive? E’ questa l’ambizione dei “biancoverdi” che si trovano all’ultimo gradino della classifica con soli tre punti conquistati in L1: non hanno mai vinto e mantenuto la porta inviolata e sarà difficile farlo contro questo Lione.

La formazione di Bosz ha subito gol in 6 match su 8, motivo per cui la fase difensiva del Lione non sembra impenetrabile, meglio invece nella fase di realizzazione dato che hanno registrato 13 reti. Ci aspettiamo una reazione-almeno d’orgoglio-dei padroni di casa, in un match che potrebbe regalare diversi gol: OVER 2.5 la quota scelta @1.60 BWIN.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!