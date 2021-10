Scommesse Ligue 1: il PSG si scopre battibile ma nelle quote antepost non ci sono rivali per i parigini. Scontro interno Mbappè-Messi per il capocannoniere

Il PSG dopo le prime 8 vittorie si è fermato in casa del Rennes. I parigini sono quindi fattibili anche in Ligue 1. Andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio francese, le statistiche più interessanti e il prossimo turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Risultati e Quote Antepost Ligue 1 2021-22

Il PSG si è bloccato di colpo dopo 8 vittorie con la sconfitta sul campo del Rennes. Il Lens rimane però staccato di 6 punti, il Nizza addirittura di 8. Il Monaco, dopo un avvio difficile, è tornato a cambiare marcia con 3 vittorie di fila.

Ligue 1 2021/22

Psg 1,06

Monaco 25

Lione 25

Lille 30

Marsiglia 30

Nizza 40

Lens 50

Rennes 100

Montpellier 200

Lorient 250

Clermont Foot 250

Nantes 250

Angers 400

Strasburgo 400

Bordeaux 400

Reims 500

Saint Etienne 500

Troyes 1.000

Metz 1.000

Brest 2.000

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

T/T Clermont Foot - Troyes 1,30 3,20

T/T Lens - Nizza 2,00 1,70

T/T Lione - Lille 1,65 2,11

T/T Monaco - Marsiglia 1,55 2,30

T/T Rennes - Montpellier 1,60 2,20

T/T Saint Etienne - Bordeaux 2,75 1,40

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 2,25

Messi, Lionel 2,75

Payet, Dimitri 12

Dembele M 12

Neymar 15

Yedder, Wissam Ben 18

Yilmaz, Burak 33

Gouiri Amine 33

David, Jonathan 33

Volland, Kevin 40

Icardi Mauro 40

Laborde, Gaetan 50

Milik, Arek 50

Delort, Andy 50

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

Statistiche e Prossimo Turno

Finora in Ligue 1 abbiamo visto il 39.33% di vittorie per le squadre di casa e il 26.98% di vittorie ospiti. Molto alto il dato dei pareggi al 33.71%. Al momento quello transalpino è un campionato leggermente da Under 2,5 (50.56%) rispetto a Under (49.44%) e più nettamente da Gol SI (60.67%).

Dopo la sosta si torna in campo con PSG-Angers, con gli ospiti chiamati all'impresa in un avvio stagionale convincente che li vede attualmente al 4° posto. Lione-Monaco è il big match tra due formazioni blasonate che devono cambiare marcia visto che sono entrambe fuori dalla top-5 che vale l'Europa.