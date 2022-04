Pronostici Ligue 1 34a giornata, nuovo turno del campionato di calcio francese al via sabato con un triplo anticipo. Il resto delle partite si giocano tutte dimentica a partire dal lunch match Rennes-Lorient e fino al posticipo serale Reims-Marsiglia.

Pronostici Ligue 1 34a giornata: le partite del fine settimana

Sarà Lione-Montpellier, in programma sabato alle ore 17:00, ad aprire il 34° turno di Ligue 1. Una gara tra due squadre che non hanno più molto da chiedere al campionato, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultima giornata disputata.

Occhi puntati, invece, sulla sfida delle 21:00, PSG-Lens. Una partita dal sapore speciale per i parigini, alla ricerca di quel punto che li porterebbe a laurearsi Campioni di Francia con 4 giornate d’anticipo, indipendentemente da quello che sarà il risultato del Marsiglia. La squadra di Pochettino, che ha collezionato 4 successi nelle ultime 4 sfide, vuole chiudere il discorso Ligue 1, per addolcire una stagione che in campo europeo si è rivelata decisamente al di sotto delle aspettative, specie dopo il mercato faraonico della passata estate. Davanti a sé, però, troverà un Lens che, negli ultimi 5 incontri, ha ottenuto gli stessi punti della capolista e che grazie a questa striscia positiva si trova ora a -3 dalla zona Champions League.

Pronostici Ligue 1 34a giornata: posticipo Reims-Marsiglia

Chiude il turno il Marsiglia, in casa del Reims, domenica alle ore 20:45. Gli ospiti, a +6 sulla coppia Rennes-Strasburgo, vogliono consolidare la seconda posizione, che garantirebbe loro l’accesso diretto alla prossima Champions League.

All’andata + finita 1-1 e in tutti e 3 gli ultimi precedenti entrambe le squadre sono andate a segno. Noi consigliamo la COMBO X2+OVER 1.5 @1.65.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Quote 1×2

Lione – Montpellier 1,33 5,50 7,50

Saint Etienne – Monaco 4,00 3,80 1,80

Psg – Lens 1,27 6,00 9,25

Rennes – Lorient 1,40 4,75 7,00

Clermont – Angers 2,25 3,25 3,20

Metz – Brest 3,00 3,15 2,40

Nantes – Bordeaux 1,75 3,70 4,50

Nizza – Troyes 1,60 4,00 5,50

Lille – Strasburgo 2,20 3,30 3,25

Reims – Marsiglia 3,90 3,35 1,95

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 1,40

Rennes 4,00

Monaco 6,50

Strasburgo 20

Nizza 50

Lens 200

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Clermont Foot – Troyes 1,85 1,85

Lione – Lille 1,72 2,00

