Pronostici Ligue 1 35a giornata, fine settimana col campionato di calcio francese in mano al PSG e proprio i parigini apriranno il turno nell’anticipo di venerdì in casa dello Strasburgo, ma la nostra free pick è su Monaco-Angers in campo domenica pomeriggio.

Pronostici Ligue 1 35a giornata: gli anticipi di venerdì e sabato

Venerdì sera, alle ore 21:00, si apre la 35º giornata della Ligue 1, con i freschi campioni di Francia del PSG ospiti dello Strasburgo. Una partita tutt’altro che priva di significato per i padroni di casa, a -3 dal terzo posto, ultimo disponibile per l’accesso alla prossima Champions League. Terzo posto occupato dal Rennes, che domani sera, alle 21:00, ospita un St. Etienne al terzultimo posto, a -2 dalla salvezza. Partita, dunque, non semplice per la squadra di Bruno Génésio, che nelle ultime 5 partite ha collezionato solamente 7 punti, andando incontro a 2 sconfitte consecutive in 3 settimane (contro Monaco e Strasburgo).

Pronostici Ligue 1 35a giornata: le partite di domenica

Domenica pomeriggio, alle 15:00, il Monaco ospita l’Angers, che in caso di sconfitta rischierebbe di essere risucchiato nelle zone pericolose della classifica. Momento di forma straordinario per i padroni di casa, reduci da 6 vittorie consecutive in Ligue 1: una striscia positiva che ha portato i ragazzi di Clement al quarto posto in classifica (a pari punti con il Rennes). Consigliamo con decisione la VITTORIA MONACO @1.40 anche se la quota è bassa ma valida per qualche doppia o multipla. Il Monaco ha sempre battuto l’Angers negli ultimi 4 confronti diretti di campionato.

Il Marsiglia, seconda forza del campionato e a +6 sulla coppia Rennes/Monaco, ospita il Lione, che in caso di sconfitta dovrebbe dire definitivamente addio a qualsiasi speranza di qualificazione europea.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Quote 1×2

Strasburgo – Psg 3,70 3,75 1,92

Lens – Nantes 1,60 4,00 5,25

Rennes – Saint Etienne 1,32 5,50 8,00

Troyes – Lille 3,50 3,25 2,10

Brest – Clermont 2,25 3,40 3,10

Lorient – Reims 2,25 3,20 3,25

Monaco – Angers 1,35 5,00 7,75

Montpellier – Metz 1,70 3,85 4,50

Bordeaux – Nizza 3,55 3,65 1,97

Marsiglia – Lione 2,25 3,55 2,95

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 1,30

Rennes 5,00

Monaco 6,00

Nizza 50

Strasburgo 50

Lens 300

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Clermont Foot – Troyes 1,85 1,85

Lione – Lille 1,72 2,00

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,25

Yedder, Wissam Ben 7,00

Laborde, Gaetan 50

Dembele M 50

