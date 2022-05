Pronostici Ligue 1 36a giornata da venerdì 6 e per tutto il weekend, fino alle 2 sfide di mercoledì 11 maggio, un turno lunghissimo quindi, che siamo andati ad analizzare con le sfide e le quote più interessanti, oltre ai nostri consigli per le scommesse.

Pronostici Ligue 1 36a giornata: Lilla-Monaco aprono il turno

Lilla-Monaco aprono la 36a giornata della Ligue 1. I padroni di casa, al decimo posto e reduci da 3 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, ospitano un Monaco che, grazie ai 5 successi consecutivi in campionato, si trova ora a -3 dalla seconda posizione, occupata dal Marsiglia.

Marsiglia che è ospite del Lorient, domenica alle 17:05: gli uomini di Jorge Sampaoli, che nello scorso match sono usciti con le ossa rotte dalla gara interna contro il Lione, terminata 0-3 in favore degli ospiti, non possono permettersi ulteriori crolli perché Rennes e Monaco, appaiate a 62 punti, non sembrano avere alcuna intenzione di abbandonare un sogno chiamato Champions League. Il Lorient non è ancora salvo dopo 3 sconfitte nelle ultime 4. Prendiamo la VITTORIA MARSIGLIA @1.93 con gli ospiti che in trasferta in questo campionato sono stati i migliori, con un rendimento superiore anche a quello del PSG lontano da casa.

Pronostici Ligue 1 36a giornata: i campioni del PSG sfidano il Troyes

Alle 20:45 scendono in campo i Campioni di Francia del PSG, reduci da 2 pareggi consecutivi, che ospitano il Troyes, alla ricerca della salvezza matematica, già in parte consolidata dal successo per 3-0 contro il Lilla della scorsa domenica.

La sfida tra Nantes-Rennes, che si disputerà mercoledì 11 maggio alle ore 21:00, chiude la giornata numero 36 della Ligue 1. Se i padroni di casa, al nono posto in classifica, non sembrano avere più nulla da chiedere al campionato, lo stesso non si può dire per gli ospiti, che a -3 dal Marsiglia vogliono ancora puntare alla qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Quote 1×2

Lille – Monaco 3,80 3,60 1,97

Brest – Strasburgo 4,50 3,85 1,75

Metz – Lione 6,75 5,00 1,40

Angers – Bordeaux 2,10 3,40 3,35

Clermont – Montpellier 1,90 3,75 3,65

Reims – Lens 3,20 3,35 2,20

Lorient – Marsiglia 3,90 3,70 1,87

Psg – Troyes 1,15 7,75 15

Nizza – Saint Etienne 1,55 4,00 5,50

Nantes – Rennes 4,75 4,00 1,65

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 1,75

Rennes 3,00

Monaco 4,25

Nizza 40

Strasburgo 250

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,05

Yedder, Wissam Ben 8,00

Dembele M 75

Neymar 150

Laborde, Gaetan 150