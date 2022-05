Pronostici Ligue 1 37a giornata, vediamo le partite più interessanti della penultima giornata del campionato di calcio francese tutto in campo in contemporanea sabato sera. Il big match è Rennes–Marsiglia ma attenzione anche a Monaco-Brest e Nizza-Lilla.

Pronostici Ligue 1 37a giornata: le sfide da non perdere

37a e penultima giornata di Ligue 1 che ha già incoronato il Paris Saint Germain da diverse settimane e che è in campo tutta sabato sera, in contemporanea alle ore 21:00. I campioni di Francia saranno impegnati in casa del Montpellier in una sfida che vale solo per la gloria.

Contro un Brest che non ha più nulla da chiedere alla stagione, il Monaco (65), cercherà l’ottava vittoria di fila per consolidare il 3° posto e magari sperare ancora nella seconda piazza.

Alle sue spalle, scalpita però il Nizza, che a -2 ospiterà l’insidiosissimo Lilla, anche se i campioni uscenti sono ormai rassegnati con 51 punti ad un campionato deludente. In coda, spicca lo scontro salvezza Bordeaux-Lorient (34).

Pronostici Ligue 1 37a giornata: big match Rennes–Marsiglia

Mette in palio 3 punti pesantissimi Rennes–Marsiglia (0-2 all’andata), con i padroni di casa attualmente quinti con 62 punti ma ancora in corsa per la Champions. Sampaoli e i suoi (68), invece, vogliono difendere il 2° posto che dà l’accesso diretto alla fase a gironi della competizione più importante del calcio europeo.

Under 2,5 all’andata e Under in 5 degli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni. Vista la posta in palio l’attenzione, anche difensiva, non dovrebbe mancare e l’Under ha anche una quota di valore sopra la pari fino a @2.20. Potrebbe essere comunque un rischio e la nostra giocata principale per il fine settimana di Ligue 1 è la seguente doppia sulle favorite Monaco e Nizza discusse qualche riga sopra.

DOPPIA LIGUE 1 @2.16

Monaco-Brest: 1

Nizza-Lilla: 1

3

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Quote 1×2

Bordeaux – Lorient 2,35 3,55 2,80

Lione – Nantes 1,40 5,25 6,00

Metz – Angers 1,95 3,65 3,65

Monaco – Brest 1,22 6,50 11

Montpellier – Psg 6,25 5,50 1,38

Nizza – Lille 1,67 4,00 4,50

Rennes – Marsiglia 1,97 3,65 3,55

Saint Etienne – Reims 1,73 3,90 4,25

Strasburgo – Clermont 1,45 4,50 6,50

Troyes – Lens 3,30 3,55 2,10

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 1,45

Monaco 2,75

Rennes 33

Nizza 50