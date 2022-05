Pronostici Ligue 1 38a giornata, anche il campionato di calcio francese va a completarsi nel weekend con gli ultimi verdetti, non quello del titolo nazionale che è tornato nelle mani delle stelle del PSG che proprio in queste ore sta convincendo Mbappe a rimanere con €100 milioni a stagione + 300 al momento della firma!

Pronostici Ligue 1 38a giornata: le partite da non perdere

Ultima giornata di Ligue 1, si giocano tutte le partite in contemporanea sabato alle ore 21:00. Il PSG, già da tempo Campione di Francia ma reduce da 3 pareggi nelle ultime 5 sfide (2 vittorie nei restanti incontri), ospita il Metz, che a pari punti con il St. Etienne si gioca le ultime chance di non retrocedere attraverso gli spareggi.

Il Monaco, che vince in campionato da 9 turni consecutivi, è ospite del Lens, che spera ancora in un posto nella prossima Conference League. La squadra di Philippe Clement cerca invece il successo per concludere la stagione al secondo posto in classifica.

Secondo posto a cui aspira ancora anche il Marsiglia, che ospita lo Strasburgo, reduce da 7 punti conquistati negli ultimi 3 incontri. I padroni di casa, invece, hanno perso 2 delle ultime 3 sfide in Ligue 1 e ora devono guardarsi le spalle anche dal Rennes, al quinto posto a -3. Se gli scontri diretti tra i due club sono in perfetta parità, il Rennes può godere di una migliore differenza reti (grazie agli 80 gol fatti e ai 38 subiti), che gli consentirebbe di scavalcare il Marsiglia nel caso in cui le due formazioni terminassero il campionato a pari punti.

3

Quote e Free pick ultima giornata di Ligue 1

Angers – Montpellier 2,00 3,75 3,35

Brest – Bordeaux 1,90 4,00 3,45

Clermont – Lione 3,75 4,00 1,80

Lens – Monaco 3,20 3,85 2,05

Lille – Rennes 4,25 4,00 1,73

Lorient – Troyes 2,15 3,55 3,20

Marsiglia – Strasburgo 2,05 3,55 3,40

Nantes – Saint Etienne 2,50 3,45 2,70

Psg – Metz 1,20 7,75 10

Reims – Nizza 4,00 3,90 1,77

Fiducia nel Marsiglia che gioca in casa e come abbiamo detto ha bisogno dei tre punti. Lo Stasburgo non batte il Marsiglia dal 2005 e all’andata ha perso 0-2 in casa. Giochiamo VITTORIA MARSIGLIA @2.05.

