Pronostici Ligue 1 2a giornata in campo da venerdì 12 agosto per quanto riguarda il campionato di calcio francese. Vediamo i nostri consigli per le scommesse, con attenzione particolare a Brest-Marsiglia che chiuderanno il turno domenica sera.

Pronostici Ligue 1 2a giornata: le partite principali

Nantes-Lilla, venerdì alle 21:00, aprono la seconda giornata della Ligue 1. I padroni di casa, reduci da un pareggio a reti bianche nella prima giornata, in casa dell’Angers, cercano il primo successo stagionale. Ma non sarà affatto facile, considerato l’esordio straripante del Lilla, che si è imposto in casa per 4-1 contro l’Auxerre, con 3 reti (Andre e doppietta di David) arrivate nei primi 39 minuti di gioco. Ne potrebbe uscire una partita con entrambe a segno e infatti la quota del GOL SI @1.72 è in calo secondo il mercato che premia questa ipotesi che però si è verificata solo in 1 degli ultimi 5 precedenti tra queste formazioni

Sabato, alle 21:00, scendono in campo, al Parco dei Principi, i campioni di Francia in carica del PSG, che ospiteranno il Montpellier. Partita senza storia quella disputata dai parigini la scorsa settimana, usciti vittoriosi per 0-5 dal campo del Clermont, grazie alla doppietta realizzata da Messi e alle singole marcature di Neymar, Hakimi e Marquinhos. Nella prima giornata, invece, il Rennes è stato sconfitto in casa per 0-1 dal Lorient.

Il Nizza, che ha pareggiato la scorsa settimana in casa del Tolosa, affronta lo Strasburgo, a zero punti dopo la sconfitta interna per 1-2 con il Monaco. L’ultima volta che queste due formazioni si sono affrontate è finita 0-0 e un PAREGGIO @3.30 non è un opzione da scartare.

Pronostici Ligue 1 2a giornata: Brest-Marsiglia chiude il turno

La seconda giornata di Ligue 1 si conclude domenica, alle 20:45, con la sfida tra Brest, sconfitto per 3-2 dal Lens all’esordio, e Marsiglia, vittorioso per 4-1 contro il Reims, grazie alla doppietta di Suarez, al gol di Tavares e all’autorete di Faes.

Gli ospiti sembrano una squadra più attrezzata e sono favoriti per questa trasferta, con quota in calo @1.83. L’ultimo precedente, giocato sempre qui allo Stade Francis-Le Blé, ha visto il Marsiglia imporsi per 4-1.

Guarda la Preview con scommesse antepost e consigli sul fantacalcio nel VIDEO con Guru e Profeta.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.