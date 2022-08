Pronostici Ligue 1 3a giornata, vediamo le sfide che ci attendono nel fine settimana per quanto riguarda il campionato di calcio francese dal 19 al 21 agosto 2022.

Pronostici Ligue 1 3a giornata: gli anticipi di venerdì e sabato

È il match tra Lione-Troyes, in programma venerdì alle 21:00, ad aprire il terzo turno di Ligue 1. I padroni di casa hanno fin qui disputato una sola partita (vinta 2-1 con l’Ajaccio), a causa del rinvio della sfida contro il Lorient per problemi al manto erboso dopo il Festival Interceltico. Gli ospiti, invece, si trovano in fondo alla classifica, dopo aver perso 3-2 e 0-3 rispettivamente contro Montpellier e Tolosa.

Monaco-Lens, entrambe a 4 punti, si sfidano sabato alle ore 17:00. Entrambe hanno vinto all’esordio (il Monaco 1-2 con lo Strasburgo e il Lens 3-2 con il Brest) per poi pareggiare nella seconda giornata (rispettivamente 1-1 con il Rennes e 0-0 con l’Ajaccio).

Pronostici Ligue 1 3a giornata: i big match domenicali

Il Marsiglia ha fin qui collezionato 4 punti, grazie al successo per 4-1 contro il Reims e all’1-1 con il Brest, e nella terza giornata ospiterà il Nantes, a 2 punti in classifica dopo aver pareggiato 0-0 con l’Angers e 1-1 con il Lilla.

Lilla che, domenica alle 20:45, chiude la terza giornata del campionato francese, ospitando la capolista PSG, unica squadra fin qui a punteggio pieno, dopo le due cinquine rifilate a Clermont (0-5) e Montpellier (5-2). I parigini, nella passata stagione, hanno sconfitto il Lilla sia all’andata (2-1 di misura), che al ritorno (questa volta con un netto 1-5).

Programma e quote sul campionato di calcio francese

