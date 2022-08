Pronostici Ligue 1 5a giornata, vediamo le sfide del turno infrasettimanale del campionato di calcio francese, con una FREE PICK sul big match che non ti aspetti tra 3° e 5° in classifica: Lens-Lorient

Pronostici Ligue 1 5a giornata: i risultati e la situazione del campionato francese

Sono tre le formazioni attualmente in vetta alla Ligue 1. Tra queste il PSG campione, che nel weekend non è andato oltre l’1-1 casalingo contro il Monaco.

Vince per 3-0 a Nizza (doppietta dell’ex interista Sanchez) e agguanta i parigini il Marsiglia di Igor Tudor, ma continua a tenere botta il Lens, che sale a quota 10 battendo per 2-1 in casa il Rennes.

Pari in casa del Reims (1-1) per il Lione, che sale a quota 7 punti, ma ha giocato una gara in meno. A quota 7 anche Lilla (1-3 all’AC Ajaccio), Lorient (2-1 al Clermont) e Auxerre (1-0 allo Strasburgo).

Pronostici Ligue 1 5a giornata: big match del turno infrasettimanale

Nel 5° turno, che si gioca in infrasettimanale nella giornata di mercoledì 31 agosto, spicca il match tra Lione-Auxerre, che potrebbe consentire ad una delle due di allungare in classifica anche se secondo le quote la partita sembra scontata con vittoria del Lione proposta sotto @1.30.

Il Monaco, attardato al 12° posto con 5 punti, ospita il Troyes, battuto lo scorso anno sia all’andata sia al ritorno con il punteggio di 2-1. La squadra del Principato ha dimostrato di poter recuperare e la vittoria si gioca oggi @1.36.

Sfida della verità tra Lilla-Nizza (padroni di casa favoriti con quota in calo @2), mentre il Marsiglia dovrà fare molta attenzione al Clermont (6 punti frutto di 2 vittorie e altrettante sconfitte). Al momento il Marsiglia è favorito sotto @1.40 di quota, ma l’ultima volta che il Clermont ha giocato al Vélodrome, lo scorso anno, ha vinto 2-0.

Il PSG chiuderà il programma facendo visita al Tolosa, che attualmente occupa il 10° posto con 5 punti. Scontata secondo gli analisti la vittoria dei parigini quotati @1.20 in questa trasferta.

Free Pick Lens-Lorient

Spendiamo due parole anche su Lens-Lorient, il big match che non ti aspetti tra 3° e 5° in classifica. Il Lorient ha 3 punti in meno, ma ha giocato anche una partita in meno rispetto al Lens che ha un ottima produzione offensiva. 7 degli ultimi 10 precedenti hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Come FREE PICK vi consigliamo GOL SI @1.90.

Programma e quote campionato di calcio francese

