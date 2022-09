Pronostici Ligue 1 6a giornata. Abbiamo analizzato le sfide da non perdere per il campionato di calcio francese, fornendovi anche un doppio consiglio di scommesse su Reims-Lens e Nizza-Monaco.

Pronostici Ligue 1 6a giornata: le partite da non perdere

Dopo il turno infrasettimanale di Ligue 1 sono tre le formazioni in vetta alla classifica del campionato francese, ovvero PSG, Lens e Marsiglia, tutte a quota 13.

La sesta giornata di Ligue 1 si apre proprio sabato alle 17:00 con il match tra la squadra allenata da Igor Tudor e l’Auxerre, che attualmente si trova al 9° posto con 7 punti. Marsiglia favorito @1.70 per la vittoria in trasferta e se vi piace affrettatevi, visto che la quota sta calando.

Il Paris Saint Germain fa invece visita al Nantes (6 punti in 5 gare) nel serale (quota sotto @1.30 per la vittoria dei parigini), non prima del match tra il Lione (10 punti e una gara in meno) e l’Angers in casa dell’Olympique (padroni di casa favoriti @1.30).

Domenica, invece, trasferta insidiosa in casa del Reims per la sorpresa Lens. Gli ospiti potranno sfruttare il buon momento e alcune assenze del Reims, ma anche i padroni di casa sono in striscia positiva da 3 turni e vanno con continuità a segno. Nel turno infrasettimanale siamo andati in cassa con il GG del Lens che ha vinto 5-2 sul Lorient, anche per questa sfida consigliamo GOL SI @1.70 anche se con quota di meno valore rispetto al @1.91 dello scorso turno ma era prevedibile che i bookmakers avrebbero aggiustato le linee.

Pronostici Ligue 1 6a giornata: free pick Nizza-Monaco

Nizza-Monaco, posticipo di domenica alle 20:45, che mette di fronte due formazioni che si trovano attualmente attardate, entrambe a quota 5 punti, ma questo non significa che non si tratti di una sfida comunque interessante, anche sotto il profilo delle scommesse.

Il problema di entrambe le formazioni al momento sembra la fase difensiva, col Nizza che ha subito 7 reti, e il Monaco addirittura 11. Proprio la fase difensiva sarà l’aspetto principale da curare per entrambi gli allenatori e le squadre, in questa sfida importante per il rilancio. Andiamo contro trend e consigliamo UNDER 2.5 @2.00, come successo nell’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate (1-0 per il Monaco nel principato).

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.