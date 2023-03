Pronostici Ligue 1 26a giornata. Vediamo i big match in programma questo fine settimana in Francia. Spiccano Rennes-Marsiglia e Lens-Lille e proprio su quest’ultima partita si concentra la nostra FREE PICK di giornata sul campionato di calcio transalpino.

Pronostici Ligue 1 26a giornata: le sfide da non perdere

Venerdì sera prende il via la 26a giornata di Ligue 1, che si apre con l’anticipo tra Nizza-Auxerre. Sabato alle 21:00 il Paris Saint-Germain proverà a scappare dopo aver battuto il Marsiglia nello scontro diretto, ospitando il Nantes, che è in lotta per la salvezza e viene da due sconfitte consecutive.

La squadra di Tudor sarà impegnata nel difficile posticipo in casa del Rennes, che è 5° con 46 punti ed è reduce da 2 successi di fila. Occasione d’oro per il Monaco che, dopo il ko casalingo contro il Nizza, farà visita al Troyes, penultimo e reduce da ben 5 sconfitte.

Pronostici Ligue 1 26a giornata: Programma completo e quote

Nizza-Auxerre (03.03. 21:00)

Lens-Lilla (04.03. 17:00)

Paris SG-Nantes (04.03. 21:00)

Troyes-Monaco (05.03. 13:00)

Montpellier-Angers (05.03. 15:00)

Reims-AC Ajaccio (05.03. 15:00)

Strasburgo-Brest (05.03. 15:00)

Tolosa-Clermont (05.03. 15:00)

Lione-Lorient (05.03. 18:00)

Rennes-Marsiglia (05.03. 20:45)

FREE PICK: Lens-Lille

Sfida d’alta quota tra Lens-Lille, rispettivamente al quarto e al sesto posto. All’andata ha vinto il Lilla 1-0 di misura, ma giocava in casa. Gli ospiti hanno perso 2 delle ultime 3 trasferte. Il Lens, assieme al Rennes, ha il miglior rendimento interno di tutto il campionato (11-0-1), un punto meglio anche del PSG. Andiamo con un asiatica (Bet365) anche qui prendendo il rimborso in caso di pareggio dei padroni di casa con la FREE PICK LENS +0 (AH) @1.68.

