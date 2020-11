Scommesse MLS: dal 20 novembre arrivano i playoffs della Major League Soccer. Seattle Sounders favoriti dalle quote antepost della MLS Cup

Nella notte tra il 20 e il 21 novembre iniziano i playoff di Major League Soccer con in palio la MLS Cup con la finale che dovrebbe giocarsi il 12 dicembre, pandemia permettendo. Andiamo a vedere le quote.

Vediamo analisi epronostici vincenti calcio sulla Major League Soccer con quote Snai.

Seattle Sounders FC di poco favoriti su Los Angeles Fc e Philadelphia Union per la MLS Cup

Il torneo MLS Cup, inizialmente programmato per l'8 luglio, è stato già posticipato per il COVID-19. C'è subito una sorpresa dagli States, con i book d'oltre oceano che puntano sui Seattle Sounders @6.00 come favoriti, nonostante siano la 2° forza a Ovest. Seattle apriva @9 mesi fa, ben dietro la grande favorita di allora @5.00, Los Angeles Fc che è però è ancora molto vicina @6.50, così come i Philadelphia Union @7.00 da Est che hanno avuto un vero calo verticale (aprivano @30). Chance concrete anche per Toronto FC @8.00, Sporting Kansas City @9.00 e Orlando City SC @9.00, tutte squadre in singola cifra che hanno tagliato in modo incredibile le rispettive quote d'apertura (@13, @40 e @80).

QUOTE ANTEPOST MLS CUP

Seattle Sounders FC @6

LAFC @6.50

Philadelphia Union @7

Toronto FC @8

Sporting Kansas City @9

Orlando City SC @9

NYCFC @11

Portland Timbers @11

Columbus Crew @17

Minnesota United FC @20

FC Dallas @26

New York Red Bulls @33

Colorado Rapids @40

New England Revolution @50

San Jose Earthquakes @66

Montreal Impact @100

Nashville SC @100

Inter Miami CF @126

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Si inizia con i cosiddetti play-in games con impegnate le teste di serie minori, prima di iniziare il tradizionale torneo ad eliminazione con 16 squadre. A battersi per un posto ai playoff ci sono New England Revolution-Montreal Impact. La testa di serie #8, New England, favorita @1.63 contro la #9, Montreal @4.75 (Pareggio @4.00). Nashville-Inter Miami, con #7 Nashville @2.50 contro la testa di serie più bassa, #10 Inter Miami data @2.85 (Pareggio @3.10) quindi quote in equilibrio. Il giorno dopo si continua con gli ottavi di finale aperti da Orlando City-NY City FC e Columbus Crew-New York Red Bulls in prima serata.