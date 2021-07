Pronostici Calcio USA Major League Soccer: analisi, ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla MLS del 17-18 luglio 2021

La Major Soccer League, il campionato di calcio negli Stati Uniti, è in campo nel weekend e noi siamo andati ad analizzare le partite più interessanti con i nostri consigli per le scommesse sulla MLS.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici MLS

ATLANTA UTD-NEW ENGLAND REVOLUTION

Atlanta si trova a disputare un pessimo campionato dato che è riuscito a vincere solo una volta nelle ultime 10: troppo poco per impensierire la capolista. New England però non vince da tre turni e punta a ritornare alla vittoria per aumentare il distacco dalla seconda. Consigliamo la vittoria degli ospiti che troviamo @2.40 BET365.

NEW YORK REDBULL-INTER MIAMI

I redbull si trovano a metà della classifica e incontrano l’attacco peggiore del torneo: un dato preoccupante soprattutto dopo l’acquisto di Higuain, il quale non sta riuscendo a portare gol alla squadra. Sono infatti 5 le gare consecutive senza punti per la squadra di Miami, mentre i padroni di casa sono imbattuti in casa da 5 turni. Pronostico: 1 FISSO @1.75 BWIN.

TORONTO-ORLANDO

Orlando è una delle squadre più forti e viene da un buon momento di forma: incontrare quindi Toronto ora può essere un vantaggio. Toronto, è in ultima posizione con soli 8 punti ottenuti: i 29 gol subiti valgono la peggior difesa del torneo, per questo consigliamo la vittoria di Orlando alla quota di @2.65 SNAI.

LOS ANGELES FC-REAL SALT LAKE

Quinta contro sesta, divisi solo da due punti, si giocano i tre punti per rimanere agganciati alle zone alte. Los Angeles è favorito (@1.53 bet 365) anche perché arriva da due vittorie consecutive, mentre Salt Lake ne ha vinta solo una nelle ultime quattro: potrebbe essere gara da GOL @1.61 williamhill.

PHILADELPHIA UNION-DC UNITED

Philadelphia è adesso in terza posizione grazie ai 20 punti ottenuti ed è la favorita del match (@1.98 UNIBET), anche se non trova i tre punti da tre giornate. Dc United è una buona squadra che riesce a finalizzare spesso, infatti ha siglato 17 gol che hanno portato loro ad arrivare a quota 16 punti: in trasferta però faticano troppo, segnano 1 gol esatto in media. La quota del GOL offerta da GOLDBET vale @1.71.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE.