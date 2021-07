Pronostici Calcio USA Major League Soccer: analisi, ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla MLS del 22 luglio 2021

Vediamo le partite di Major League Soccer nella notte del 22 luglio con i nostri consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici MLS

COLUMBUS CREW-NASHVILLE FC

Columbus ospita la squadra più in forma del gruppo est di MLS, anche se le due squadre sono appaiate rispettivamente a 20 e 22 punti. Nashville ha vinto 3 partite nelle ultime 5 e pareggiato le altre 2, mentre i padroni di casa arrivano da una serie d’imbattibilità di 4 turni e prediligono entrambe giocare tra le mura amiche; per questo Nashiville parte favorito (@2.45 BET365). Columbus Crew ha una delle difese meno battute quando gioca qui, mentre gli ospiti hanno l’attacco migliore in trasferta (19 gol fatti). Pronostichiamo una partita da ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO @1.90 WILLIAMHILL.

INTER MIAMI-NEW ENGLAND REVOLUTION

Prima contro ultima: questo è il titolo della gara in programma al DRV PNK Stadium. Miami ha perso le ultime 5 partite e si trova pericolosamente in ultima posizione ed ha saltato le ultime due giornate, avendo la possibilità di recuperare energie. NER ha ottenuto 27 punti in 14 giornate e hanno perso solo 3 gare: 23 reti siglati contro le 17 subite dall’Inter Miami rendono l’idea di quella che potrebbe essere la sintesi del match: la MULTIGOL OSPITE 2-4 paga @2.10 SISAL.

NEW YORK CITY-CLUB DE FOOT MONTREAL

7 i punti per NYC contro gli 8 di Montreal, entrambi dopo 6 turni di campionato, in una gara che però le quote non danno così in equilibrio: New York infatti è favorito per la vittoria @1.44 PLANETWIN. Ultimi due precedenti terminati in OVER 2.5, così come le ultime 3 di NY e le due di Montreal: questo denota la filosofia offensiva di entrambe le squadre. L’OVER 2.5 qui alla Red Bull Arena si trova a @1.58 UNIBET.

TORONTO-NEW YORK RED BULLS

I red bulls si presentano in Canada con 5 defezioni importanti ed è anche per questo che Toronto può sperare in una vittoria; infatti i soli 9 punti fatti fin qui, subendo 30 reti mettono in seria difficoltà Toronto. New York si trova a metà classifica, anche se si sta riprendendo nelle ultime giornate: per questo motivo diamo fiducia agli ospiti e un X2 qui vale @1.70 su SISAL.

CHICAGO FIRE-DC UNITED

Gli 11 punti in classifica sono arrivati tutti tra le mura amiche per Chicago che non riesce a sbloccarsi lontano dall’Illinois, mentre il DC fatica a giocare fuori casa (solo 4 punti per loro). 12 le reti siglate dai fire e 12 quelle subiti dagli ospiti, dato che sposta gli equilibri della gara verso Chicago.

CINCINNATI-ATLANTA

Comparazione quote molto in equilibrio per questa sfida tra due “piccole” del calcio americano: decimo e undicesimo posto per loro, con Atlanta che non vince da 8 turni di MLS. Cincinnati ha perso l’ultimo match per 5-4 e sembra riuscire a trovare più frequentemente la via della rete, anche se in casa ne ha solo siglati 4. Non tanto diversa la marcia ospite lontano dalla Georgia, con 5 gol fatti solo 4 punti ottenuti. Una gara con meno di tre gol vale @1.87 SNAI.

SPORTING KANSAS CITY-SAN JOSE EARTHQUAKES

Poco da raccontare per queste gare ad ovest: Kansas è attualmente al secondo posto con 26 punti totali, di cui 17 in casa. San Josè non è al livello degli avversari e dista solo un punto dall’ ultimo gradino della classifica. Pronostichiamo la vittoria di Kansas City in lavagna @1.36 BET365.

COLORADO RAPIDS-FC DALLAS

Colorado sta impressionando a suon di vittorie con due punti in media quando gioca a Commer City e punta il terzo posto a soli tre punti di distacco. Dallas invece è fanalino di coda e ha vinto solo una partita nelle ultime 5: ci affidiamo ai padroni di casa, la cui vittoria paga @1.60 SNAI.

REAL SALT LAKE-LOS ANGELES GALAXY

Stranamente favorito Salt Lake contro la corazzata Galaxy: Chicarito e compagni sono a caccia di Seattle capolista ad ovest e possono trovare la via della rete qui: dovranno migliorare invece la fase offensiva dato che subiscono spesso lontano da LA. Il team di Salt Lake city sta disputando un buon torneo ed in casa ha siglato 9 reti: partita che potrebbe regalare almeno un gol per parte (GOL- @1.61 bet365).

