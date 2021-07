Pronostici Calcio USA Major League Soccer: analisi, ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla MLS del 31 luglio 2021

Torna in campo la Major League Soccer, il campionato di calcio negli Stati Uniti. Siamo andati ad analizzare le sfide più interessanti in MLS per il weekend con quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici MLS

NEW YORK CITY-COLUMBUS CREW

Appaiate a un solo punto di distanza, si affrontano due squadre in forma in ottime posizioni di classifica. 9 le partite in cui NYC non pareggia, mentre Columbus non perde da 6: favoriti i padroni di casa anche per lo score positivissimo quando gioca nel proprio stadio: pronostico 1X + MULTIGOL 2-5 in lavagna SISAL a @1.33.

ORLANDO CITY-ATLANTA UNITED

La squadra di Orlando non sta attraversando il miglior momento della stagione, ma è in lieve ripresa e punta ad ottenere i tre punti qui: non ci sarà Pato e dunque il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Nani. Solo una vittoria nelle ultime 5 hanno rallentato il cammino di quest’ultimi. Non sembra spaventare più di tanto questo Atlanta, i quali hanno 4 giocatori impegnati con le nazionali e tre infortuni, non avendo a disposizione 7 giocatori della rosa. Gli ospiti hanno ottenuto diversi pareggi lontano da casa, anche se non trovano la vittoria dal 4 Ottobre: per questo consigliamo vivamente l’1 FISSO in lavagna @1.79 UNIBET.

LOS ANGELES GALAXY-PORTLAND TIMBERS

La più famosa dell’MLS si presenta a LA da favorita, ma con diversi giocatori fuori per le convocazioni con le nazionali: una sola vittoria nelle ultime 5 per loro. Guardando due dati sul numero di gol, possiamo notare che entrambe sono tra i primi posti della classifica degli esiti OVER 2.5, rispettivamente al primo e al quarto posto. L’ultimo scontro diretto è terminato 3-6 per Portland, per questo scegliamo di giocare almeno 3 gol nell’incontro alla quota @1.57 WILLIAMHILL.

NEW YORK REDBULL-NEW ENGLAND REVOLUTION

Sembra essersi inceppata la corsa dei Redbull, che ha segnato solo 4 reti e ottenuto 1 vittoria nelle ultime 5 disputate. Si trasforma però quando gioca in casa, 13 infatti sono i punti guadagnati in 6 giornate, con 10 gol all’attivo. Non si ferma più NE Revolution, seconda squadra più in forma del torneo e con tre vittorie consecutive alle spalle. Decisamente potrebbero esserci diversi gol, con l’esito ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO che vale @1.55 PLANETWIN.

CINCINNATI-DC UNITED

Ritrovare una vittoria da parte di Cincinnati è l’obiettivo della squadra, dato che i tre punti qui mancano dal 15/10: nel mentre 6 sconfitte e solo 2 pareggi. Leggermente favorito DC United, la cui vittoria vale 2.37@BET365. La vittoria di settimana scorsa contro NY REDBULL ha portato a 11 i punti ottenuti in trasferta, terreno dove pare riescano a esprimersi meglio. OVER 1.5 senza segni fissi alla quota di @1.28 BWIN.

INTER MIAMI-CLUB DE FOOT MONTREAL

Relegato in ultimissima posizione, la compagine di Miami sta vivendo un periodo negativo come forse non mai e non sembra riuscire ad uscirne: solo 10 i gol siglati fin qui e addirittura 2 nelle ultime 5 gare, troppo poco insomma per sperare in posizioni di classifica migliori. Montreal ha attraversato momenti di sole vittorie, bruscamente interrotte dalle ultime due sconfitte consecutive: analizzando invece il numero di gol possiamo evidenziare il fatto che siano tra quelle che fanno registrare più volte il segno UNDER 2.5. In lavagna una gara con meno di tre reti vale un raddoppio perfetto @2,00 su WILLIAM HILL.

HOUSTON DINAMO-REAL SALT LAKE

Padroni di casa in periodo pessimo, non trovano la vittoria da 8 turni e devono cercare disperatamente punti salvezza. Se la passa meglio invece RSL che ha sconfitto nell’ultima giornata Colorado per 3-0 e ha siglato una media esatta di 2 reti nelle ultime 5. La MULTIGOL OSPITE 1-2 vale @1.55 SISAL.

SPORTING KANSAS CITY-FC DALLAS

Poco da raccontare con i padroni di casa che viaggiano spediti verso il primo posto a sole due lunghezze e con una gara in meno: nelle ultime 5 hanno registrato 4 vittorie e un solo pareggio e sono i naturali favoriti. Sempre quasi fuori portata la partita per Dallas, anche perché gli ospiti hanno sempre perso in trasferta. 1 FISSO che paga @1.50 BET365.

