Pronostici Calcio USA Major League Soccer: analisi, ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla MLS del 4 agosto 2021

In MLS si gioca un turno infrasettimanale nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2021 con tutte le squadre in campo. Andiamo a vedere i migliori consigli per le scommesse sulla Major League Soccer negli Stati Uniti.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici MLS

NEW ENGLAND REVOLUTION-NASHVILLE

A est si affrontano due delle tre squadre più in forma dell’ultimo periodo, con NER capolista a quota 36 punti e con i favori del pronostico per la vittoria di oggi (@1.80 WILLIAMHILL): 6 sono le vittorie in casa nelle ultime 7 per i padroni di casa, galvanizzati anche dall’ultima vittoria contro New York Redbull. Nashville sta disputando un ottimo torneo e si trova nelle zone alte della classifica, tuttavia esprime il suo miglior calcio quando gioca tra le mura amiche, mentre fatica spesso in trasferta: 0 vittorie e soli 4 punti nelle ultime 5. La quota dell’1 fisso è importante, ma consigliamo ad un valore simile la doppia chance IN + MULTIGOL 2-5 che vale @1.48 SISAL.

CLUB DE FOOT MONTREAL-ATLANTA UTD

Atlanta si presenta a questa delicatissima gara con diversi giocatori convocati con le proprie nazionali ed altri fuori per infortunio, senza vittorie da ben 11 turni. Tutto porta Montreal ad essere la vera e unica papabile alla vittoria qui, anche se arriva da 3 sconfitte consecutive: per questo motivo potrebbe essere la gara perfetta per ricominciare a macinare punti. I 14 punti sui 22 totali ottenuti in casa ci fanno pronosticare una vittoria di Montreal che vale più di un raddoppio (@2.15 Bet365).

COLUMBUS CREW-DC UNITED

Appaiate a soli 3 punti di distanza con una classifica molto simile, ci apprestiamo a seguire un match equilibrato, ma pieno di insidie. Columbus non perde in casa dal lontano 8/10/20 e nello stadio di casa e in casa ha ottenuto 15 punti sui 21 disponibili, senza mai perdere. I DC faticano fuori casa, dato che hanno vinto solo una partita ed ottenuto altri tre pareggi, anche se stanno vivendo un buon momento di forma: in una gara complicata, potrebbe spuntarla alla fine dei 90’ la squadra di Columbus (1 FISSO @1.83 SNAI).

PHILADELPHIA UNION-TORONTO FC

In netta ripresa i canadesi di Toronto, i quali dopo un inizio disastroso sono reduci da 5 risultati utili consecutivi (2 vittorie; 3 pareggi). Situazione differente per la quinta classificata, che invece ha rallentato il suo percorso ad Est, vincendo una sola partita nelle ultime 5. Importante tornare a vincere per Philadelphia, per coltivare l’obiettivo di raggiungere le prime posizioni e Toronto non sembra poter impensierire più di tanto, anche a causa delle 6 sconfitte e 23 gol subiti in trasferta. MULTIGOL CASA 2-4, per almeno 2 gol dei favoriti che vale @1.65 SISAL.

CHICAGO FIRE-NEW YORK CITY

Terza peggiore difesa contro secondo miglior attacco del raggruppamento Est è il riassunto di ciò a cui assisteremo in questa gara: Chicago in casa si trasforma e diventa formazione solida, dato che ultimamente qui sta subendo meno reti rispetto ad inizio torneo. NYC arriva qui avendo ottenuto 3 vittorie consecutive e beneficiando di 2 giorni di riposo in più rispetto ai padroni di casa. Difficile pensare alla squadra della grande mela perdente a Chicago, per questo consigliamo la doppia chance OUT+OVER 1.5 in lavagna GOLDBET @1.45.

NEW YORK REDBULL-CINCINNATI

Particolare match in programma tra NYRDB e Cincinnati, con due squadre altalenanti che non vincono da diverse giornate. Cincinnati ha subito 29 reti, di cui 20 lontano da casa: un dato preoccupante, che fa presagire almeno un gol per i padroni di casa. Questi, dopo aver ottenuto 4 vittorie consecutive, sono inceppati in una pareggio ed una sconfitta. Cincinnati ha subito però 8 gol nelle ultime due trasferte e per questo pronostichiamo una vittoria di casa con la multigol 2-5: 1+2-5 (@1.90 SISAL).

ORLANDO CITY-INTER MIAMI

Ritorno alla vittoria dopo 7 turni(di cui 6 sconfitte) per Higuain e compagni che però si trovano ancora in ultima posizione; chissà che la vittoria contro Montreal possa far scattare qualcosa di positivo nella testa di Miami. Orlando in casa ha perso solo una partita nelle ultime 8 e il bottino in casa racconta di 17 punti sui 24 totali disponibili. Dovrebbe essere match da 1 @1.70 PLANETWIN.

AUSTIN FC-HOUSTON DYNAMO

Austin ad ovest occupa l’ultimo gradino della classifica con soli 13 punti guadagnati in 15 partite, anche se in difesa subiscono relativamente poco (16) e perdono da tre match consecutivi. Houston non trova la vittoria dal 23/05 e non segna più di una rete da ben 6 turni. Insomma, una gara non spettacolare, che potrebbe regalare pochi gol: l’UNDER 2.5 qui si trova @1.90 BET365.

SEATTLE SOUNDERS-FC DALLAS

La capolista Seattle ha bisogno di tornare alla vittoria dopo i due passi falsi delle ultime due giornate. I 18 punti su 32 che hanno ottenuto in casa fanno ben sperare, dato che Dallas fuori casa è disastrosa(1 sola vittoria e 16 gol subiti). Dallas sembra “on fire” avendo vinto nettamente contro i Galaxy e andando a vincere a Kansas City. Gli ospiti dovranno cercare di cavalcare l’onda d’entusiasmo per sperare di trovare almeno un punto. Consigliamo comunque, al netto delle due formazioni, la vittoria di Seattle alla quota di @1.77 UNIBET.

LOS ANGELES GALAXY-REAL SALT LAKE

Si sono affrontate solo due settimane fa e il risultato finale è stato uno spettacolare 2-2: questo denota quanto entrambe le squadre prediligono un gioco offensivo, volto a difendere meno preferendo la fase offensiva. Nella speciale classifica degli OVER 2.5 creati nel corso del torneo, i Galaxy comandano la classifica con 13 su 16 e Real Salt Lake invece si trova in quinta posizione con 10 over su 15. Per questo entro con il pronostico ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO che troviamo su GOLDBET @1.51.

LOS ANGELES FC-SPORTING KANSAS CITY

Kansas è uscito sconfitto contro gli ultimi della classifica in un match dove sembrava scontata la sua vittoria. Los Angeles ha riposato tre giorni in più e parte con tutti i favori di pronostico: la vittoria di casa vale @1.58 BET365. Hanno perso solo una partita da Settembre ad ora tra le mura amiche, per questo scegliamo di giocare il segno 1.

