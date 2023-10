Pronostico Olanda-Francia 13 ottobre 2023. Sfida al vertice nel gruppo B, dove gli olandesi ospiteranno la capolista Francia di Kylian Mbappé, che proverà nelle partite con la nazionale a scrollarsi di dosso le problematiche con il PSG. Olanda – Francia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Pronostico Olanda-Francia 13 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Olanda arriva alla partita con una gara in meno e 9 punti nel girone. L’unica sconfitta in queste qualificazioni è arrivata per mano proprio della Francia a marzo per 4-0. Quarto posto nella Nations League e quarti di finale nel mondiale del Qatar, eliminati dall’Argentina ai rigori, gli altri risultati di rilievo in ambito internazionale per gli oranges.

Per la Francia percorso netto nel girone, con 5 vittorie in altrettante gare disputate nel girone. Sono undici goal fatti, ma sopratutto 0 nella casella subiti. Kylian Mbappé è il miglior marcatore con 4 goal e la sensazione che, dopo la finale del mondiale qatariota, i transalpini si presenteranno ad Euro 2024 come una delle principali candidate al titolo.

Pronostico Olanda-Francia 13 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Olanda (3-4-3): Fiekken; De Ligt, van Dijk, Ake; Dumfries, Wieffer, De Jong, Blind; Simons, Malen, Gakpo.

Francia (4-3-3) Maignan; Todibo, Saliba, Pavard, T. Hernandez; Camavinga, Tchouameni, Rabiot; Muani, Griezmann, Mbappé.

Pronostico Olanda-Francia 13 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Olanda – Francia sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 13 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Olanda – Francia

Favorita la Francia per la vittoria per i bookmakers 2.28 Marathonbet e 2.25 Sisal. Il pareggio è offerto 3.50 Sisal e Unibet. La vittoria degli Oranges a 3.25 Unibet e 3.20 Sisal.

Pronostico Olanda-Francia 13 ottobre 2023: le nostre scommesse

Sembra molto interessante la quota del Goal, visto che l’imbattibilità dei francesi in questo girone pare possa cadere solo contro l’Olanda. Da valutare anche l’opzione doppia chance in casa. Gli olandesi in caso di sconfitta dovrebbero andare a giocarsi la qualificazione in Grecia, con gli ellenici che avrebbero anche la sfida contro una Francia già qualificata in casa.

Pronostici: Goal 1.70 Unibet e Marathonbet. 1X+Goal 2.35 Sisal 2.50 Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2.

