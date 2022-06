Pronostici Nations League 4 Giugno 2022, gli azzurri tornano in campo dopo la sconfitta con l’Argentina, e l’Italia spera di voltare pagina ad iniziare dalla prima giornata di sabato contro la Germania. Vediamo analisi, statistiche, quote, probabili formazioni e consigli per le scommesse sulle nazionali di calcio.

Pronostici Nations League 4 Giugno 2022:

Dopo la sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l’Argentina, il nuovo ciclo della Nazionale di Roberto Mancini inizia dalla Nations League, e da quattro partite delle sei del girone con Germania, Inghilterra e Ungheria che si giocheranno da sabato 4 al 14 giugno. Si comincia al Dall’Ara di Bologna contro i tedeschi, con l’Italia che vorrebbe provare a confermare il terzo posto raggiunto nell’ultima edizione della Nations, con le finali giocate a Milano e Torino.

Le quote Snai favoriscono i tedeschi @2,40; la vittoria dell’Italia si gioca @2,90, mentre per il pareggio si sale @3,40. Sostanziale equilibrio tra Under @1,87 e Over @1,83, mentre il Goal @1,65 sembra molto più probabile del No Goal @2,10. L’ultimo precedente tra le due squadre è l’amichevole di San Siro del novembre 2016: finì 0-0, lo stesso risultato è in lavagna @11.

Marcatori. Ci sono Gianluca Scamacca e Timo Werner in cima alla lista dei possibili marcatori per il match di Bologna: un gol dell’attaccante del Sassuolo o di quello del Chelsea valgono @3,25, con Gnabry e Belotti subito dietro @3,50. In quota @3,75 ci sono cinque giocatori: un azzurro (Raspadori) e quattro tedeschi, Havertz, Adeyemi, Sane e Nmecha. Scamacca e Werner sono anche i due principali indiziati a segnare la prima rete della partita, @7,00.

Italia-Germania, statistiche e curiosità

L’ultimo precedente tra Italia e Germania risale al 2016, un’amichevole che si concluse a reti bianche e giocatasi pochi mesi dopo la sconfitta della nazionale italiana di Antonio Conte agli Europei proprio per mano dei tedeschi ai calci di rigore. Negli ultimi 4 precedenti tra queste due nazionali, in 3 occasioni si è verificato il pareggio al triplice fischio finale.

L’Italia ha pareggiato 2 volte nelle ultime 4 uscite ufficiali, mentre la Germania ha pareggiato l’ultima gara prima di questo incontro: 1-1 contro l’Olanda. In gare ufficiali, comunque, l’Italia non ha mai perso nei tempi regolamentari contro i tedeschi, anche se gli azzurri non hanno mai vinto nelle ultime 4 uscite contro i teutonici, rimediando due pareggi, una sconfitta ai rigori e un sonoro 4-1 in amichevole nel 2016, a pochi mesi da quella degli Europei. In totale, sono 35 i precedenti tra Italia e Germania, 26 senza le amichevoli: il bilancio complessivo è di 15 vittorie per la nostra nazionale, 12 pareggi e 8 successi teutonici. Tra Europei e Mondiali i match disputati sono 9 con 4 vittorie azzurre e 5 pareggi.

Per la nazionale italiana si tratta della 23a partita allo stadio Dall’Ara di Bologna: sul campo emiliano gli azzurri vantano 15 vittorie, l’ultima con la Repubblica Ceca un anno fa.

Pronostici Nations League 4 Giugno 2022: probabili formazioni Italia-Germania

Dopo la Finalissima persa con l’Argentina, il ct Mancini ha confermato che dal match con la Germania prenderà il via un nuovo corso, con tante novità di formazione. Subito dopo la gara di Londra, hanno lasciato il ritiro azzurro Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho, Verratti, Lazzari, Zaccagni e Sirigu. Formazione, dunque, in alto mare, perché il commissario tecnico dovrà pescare tra il nuovo elenco dei convocati:

I convocati azzurri

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret, Gollini

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Spinazzola, Biraghi, Calabria, Dimarco, Gatti, Luiz Felipe, Mancini, Scalvini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pessina, Tonali, Esposito, Pellegrini, Pessina, Pobega, Ricci.

Attaccanti: Belotti, Gnonto, Politano, Raspadori, Scamacca, Cancellieri, Caprari, Zerbin.

Il ct della nazionale tedesca, Hans Flick, schiererà la formazione migliore contro l’Italia, confermando il modulo 4-2-3-1. Davanti a Neuer, la linea di difesa dovrebbe essere composta da Klostermann a destra e Raum a sinistra, mentre al centro agirebbero Süle e Rüdiger. In mediana, Kimmich e Gündogan sono i favoriti, mentre Werner sarà il terminale offensivo, a meno di sorprese, con il trio Gnabry, Müller e Reus alle spalle.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Spinazzola; Barella, Tonali, Locatelli; Politano, Scamacca, Raspadori. All. Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Reus; Werner. All. Flick

Tutte le quote sulla Nations League

Nelle quote antepost per la squadra vincitrice del Gruppo 3 della Lega A, l’Inghilterra guida @2,50; l’Italia, però è subito dietro @2,65, con la Germania terza @3,20 e l’Ungheria (prossima avversaria degli Azzurri, martedì 7 a Cesena) staccatissima @50.

La fase a gironi si giocherà tra giugno a settembre; le Finals sono in programma nel giugno del 2023. La Francia, detentrice della Nations League, è la grande favorita anche di questa edizione, @4,50; sul podio anche Spagna e Belgio (entrambe @6,50), con l’Inghilterra quarta @7,50. L’Italia, insieme a Germania, Olanda e Portogallo, è @10.

Quote 1X2 dal 3 al 8 giugno

03/06

Kazakistan – Azerbaigian 3,20 2,90 2,45

Lettonia – Andorra 1,43 4,00 8,25

Belgio – Olanda 2,40 3,40 2,95

Bielorussia – Slovacchia 5,75 3,70 1,60

Croazia – Austria 1,95 3,55 3,75

Francia – Danimarca 1,55 4,00 6,00

Liechtenstein – Moldavia 5,75 3,55 1,65

04/06

Armenia – Irlanda 4,25 3,40 1,87

Finlandia – Bosnia Erzegovina 2,60 3,10 2,75

Lituania – Lussemburgo 3,25 3,05 2,35

Ungheria – Inghilterra 9,25 4,50 1,37

Italia – Germania 2,95 3,45 2,35

Montenegro – Romania 3,00 3,10 2,45

Turchia – Isole Faroe 1,10 8,75 22

05/06

San Marino – Malta 10 5,00 1,30

Cipro – Nord Irlanda 3,85 3,15 2,00

Gibilterra – Macedonia Nord 18 7,25 1,13

Bulgaria – Georgia 2,30 3,10 3,20

Kosovo – Grecia 3,15 3,10 2,30

Portogallo – Svizzera 1,70 3,65 4,75

Repubblica Ceca – Spagna 4,75 3,85 1,70

Serbia – Slovenia 1,45 4,25 7,25

Svezia – Norvegia 2,15 3,15 3,35

06/06

Lettonia – Liechtenstein 1,23 5,50 12

Andorra – Moldavia 3,50 3,20 2,10

Austria – Danimarca 2,85 3,30 2,40

Croazia – Francia 3,55 3,45 2,05

Islanda – Albania 2,30 3,15 3,15

Slovacchia – Kazakistan 1,27 5,25 11

07/06

Finlandia – Montenegro 2,00 3,35 3,65

Bosnia Erzegovina – Romania 2,30 3,20 3,05

Germania – Inghilterra 2,35 3,25 3,00

Isole Faroe – Lussemburgo 3,30 3,05 2,25

Italia – Ungheria 1,30 5,00 10

Lituania – Turchia 10 5,50 1,27

08/06

Belgio – Polonia 1,55 3,90 6,00

Galles – Olanda 4,50 3,75 1,73

Irlanda – Ucraina 2,50 3,15 2,80

Scozia – Armenia 1,45 4,25 7,00

Quote Antepost

Vincente Uefa Nations League 2022/23

France 4,50

Belgium 6,50

Spain 6,50

England 7,50

Italy 10

Portugal 10

Germany 10

Netherlands 10

Denmark 20

Croatia 25

Poland 33

Austria 50

Czech Republic 75

Switzerland 75

Wales 250

Hungary 250

Uefa Nations League – Lega A Gruppo 1

France 1,50

Denmark 4,00

Croatia 7,00

Austria 18

Uefa Nations League – Lega A Gruppo 2

Spain 2,00

Portugal 2,35

Czech Republic 10

Switzerland 11

Uefa Nations League – Lega A Gruppo 3

England 2,50

Italy 2,65

Germany 3,20

Hungary 50

Uefa Nations League – Lega A Gruppo 4

Belgium 1,97

Netherlands 2,25

Poland 8,00

Wales 30

