Pronostici Nations League 7 Giugno 2022, Italia-Ungheria. Dopo il pareggio della prima giornata gli azzurri tornano in campo martedì sera al Manuzzi di Cesena contro l’Ungheria. L’Italia non perde in casa dal 1953 contro i magiari che però arrivano dalla sorprendente vittoria in Inghilterra.

Pronostici Nations League 7 Giugno 2022: Italia-Ungheria, azzurri favoriti dalle quote

Alla prima giornata di Uefa Nations League 2022 è arrivato qualche segnale di ripresa per gli azzurri di Roberto Mancini, ancora scottati dalla mancata qualificazione ai prossimi mondiali, e dalla pesante sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina. Martedì sera dallo Stadio Manuzzi di Cesena si torna in campo con Italia-Ungheria.

Magiari che, a sorpresa, sono primi nel girone dopo aver sconfitto l’Inghilterra alla Puskas Arena. L’Italia, imbattuta con l’Ungheria in casa dal 1953, parte nettamente favorita, secondo gli esperti Sisal, @1,38 rispetto al @9,00 degli ospiti mentre la quota si dimezza @4,50, per il pareggio. Le due nazionali, in incontri ufficiali, si sono sfidate in 6 occasioni con gli azzurri imbattuti grazie a 4 vittorie e 2 pareggi. Ci si aspetta una gara tirata, normale che l’Under 2.5 @1,80, si faccia preferire di poco all’Over @1,90.

In primo piano sale ovviamente Wilfried Gnonto, che dopo l’ottimo esordio contro i tedeschi si gioca un posto dal primo minuto insieme a Scamacca e Pellegrini. Gnonto, assist, e Pellegrini, gol, pagherebbe 12 volte la posta. Il nuovo attacco azzurro intriga gli analisti, che danno un gol nel primo quarto d’ora di gioco @2,97. Gianluca Scamacca, 36 gol in tutte le Nazionali Giovanili, vuole sbloccarsi. L’attaccante del Sassuolo primo marcatore, è in quota @4,75.

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, spera che il processo di crescita esponenziale di Dominik Szoboszlai prosegua anche contro gli Azzurri. Il fantasista del Lipsia e della Nazionale danubiana dopo aver fallo male all’Inghilterra punta a ripetersi contro l’Italia, lui che con la maglia numero 10 della sua nazionale ha messo a segno 6 reti in 21 presenze. La settima marcatura di Szoboszlai è offerta @6,00.

Pronostici Nations League 7 Giugno 2022: Probabili Formazioni e Statistiche

Probabili Formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. CT: Mancini.

UNGHERIA (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. CT: Rossi.

Statistiche

34 precedenti tra Italia e Ungheria: il bilancio è a favore degli Azzurri 16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

L’ultimo scontro diretto coi magiari risale al 22 agosto 2007: a Budapest, in amichevole finì 3-1 per i padroni di casa. Sulla panchina degli Azzurri sedeva Roberto Donadoni. Al vantaggio di Antonio Do Natale al 48′, seguirono le reti ungheresi di Juhasz al 60′, Gera su rigore al 65′ e Fecsezin al 76′.

Il match sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su Rai Play. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

Tutte le quote e il programma di Nations League

Vediamo il programma delle prossime giornate di Nations League che ci attendono questa settimana, con le quote 1×2 di SNAI.

06/06

Lettonia – Liechtenstein 1,17 6,50 18

Andorra – Moldavia 4,00 3,05 2,05

Austria – Danimarca 2,60 3,30 2,70

Bielorussia – Azerbaigian 3,00 2,95 2,55

Croazia – Francia 3,50 3,55 2,05

Islanda – Albania 2,90 3,00 2,60

Slovacchia – Kazakistan 1,24 5,50 13

07/06

Finlandia – Montenegro 2,05 3,25 3,75

Bosnia Erzegovina – Romania 2,15 3,25 3,40

Germania – Inghilterra 2,20 3,35 3,30

Isole Faroe – Lussemburgo 3,55 3,25 2,10

Italia – Ungheria 1,40 4,50 8,25

Lituania – Turchia 10 5,50 1,27

08/06

Belgio – Polonia 1,65 3,80 5,00

Galles – Olanda 5,50 3,90 1,60

Irlanda – Ucraina 2,25 3,10 3,20

Scozia – Armenia 1,37 4,50 8,25

09/06

Gibilterra – Bulgaria 16 7,25 1,14

Grecia – Cipro 1,23 5,50 13

Kosovo – Nord Irlanda 2,05 3,15 3,70

Macedonia Nord – Georgia 2,25 3,05 3,35

Malta – Estonia 2,60 3,00 2,80

Norvegia – Slovenia 1,40 4,25 7,50

Portogallo – Repubblica Ceca 1,40 4,50 7,75

Svezia – Serbia 2,25 3,20 3,15

Svizzera – Spagna 3,80 3,45 1,95

10/06

Danimarca – Croazia 2,10 3,30 3,50

Quote Antepost Europa Nations League 2022

Nelle scommesse sul vincente del gruppo 3 l’Italia continua a inseguire Germania e Inghilterra: Flick è favorito per il passaggio alle Final Four @2,00, con gli inglesi a inseguire @2,75, mentre gli azzurri sono terzi e per ora staccati @5,15. A chiudere l’Ungheria, attualmente in testa al girone ma a quota @23,00.

Vincente Uefa Nations League 2022/23

France 5,50

Spain 7,00

Germany 8,00

Netherlands 8,00

Portugal 8,00

England 10

Belgium 10

Italy 10

Denmark 12

Poland 33

Austria 40

Czech Republic 50

Croatia 50

Switzerland 75

Hungary 150

Wales 250

Uefa Nations League – Lega A Gruppo 1

Denmark 2,20

France 2,30

Austria 5,75

Croatia 16

Uefa Nations League – Lega A Gruppo 3

Germany 2,05

England 2,70

Italy 5,00

Hungary 20

Uefa Nations League – Lega A Gruppo 4

Netherlands 1,45

Belgium 4,25

Poland 6,00

Wales 33

