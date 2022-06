Pronostici Inghilterra-Italia, terza giornata del girone che vede gli azzurri al comando. Si gioca sabato sera al Molineux Stadium con la squadra di Roberto Mancini che ha dato segnali di ripresa anche se sono gli inglesi favoriti, nel rematch della finale degli ultimi europei di calcio.

Pronostici Inghilterra-Italia Nations League in campo sabato

Al momento, l’Italia è prima nel gruppo 3 di Lega A con 4 punti: dopo il pareggio all’esordio contro la Germania la nazionale di Mancini ha battuto l’Ungheria di Rossi per 2-1. La nazionale inglese al contrario è attualmente è ultima nel gruppo di riferimento dopo aver perso il match d’esordio contro l’Ungheria e pareggiato la seconda sfida contro la Germania all’Allianz Arena di Monaco grazie ad un rigore trasformato da Harry Kane nel finale.

La partita a Wolverhampton si apre in salita secondo le quote che vedono l’Italia @4,63, lontano dal @1,77 di Southgate, ancora in cerca della prima vittoria dopo il ko con l’Ungheria e il pareggio con i tedeschi. Gli ultimi tre confronti diretti (compreso quello di un anno fa, nella finale di Euro 2020) sono tutti finiti sull’1-1, punteggio stavolta dato @7,18, mentre per la «X» semplice l’offerta scende @3,45. Anche gli scommettitori seguono il trend delle quote, con l’Inghilterra che in questo caso vola con il 53% delle preferenze contro il 20% finito sul «2».

In primo piano il bomber Harry Kane e il velocissimo Sterling, gli uomini più pericolosi secondo gli analisti: l’attaccante del Tottenham apre il tabellone dei marcatori a quota @2,45 su Planetwin365, con l’esterno del City secondo @3,10. Per gli azzurri scalpita nuovamente Scamacca, che dovrebbe tornare titolare dopo il turno di riposo con l’Ungheria: il suo gol si gioca @4,50, davanti a Politano @6,00 e Pellegrini @6,50.

Nell’altra partita del gruppo la strada è invece in discesa per la Germania, il cui successo in casa dell’Ungheria vale @1,38 contro @8,00 di Rossi e i suoi. La squadra di Flick insegue l’Italia sul tabellone del vincente del gruppo @2,65, davanti all’Inghilterra @3,30, e con gli ungheresi a chiudere a quota @38,00.

Probabili Formazioni Inghilterra-Italia

Il ct dell’Inghilterra Southgate dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. Grealish si candida ad una maglia da titolare assieme a Mount e Sterling nel trio alle spalle di Kane. Davanti a Pickford il selezionatore di Sua Maestà cercherà di dare continuità con la linea a quattro composta, da destra verso sinistra, da Alexander-Arnold, Maguire, Stones e Trippier. In mediana, Rice e Bellingham partono in vantaggio.

Roberto Mancini continuerà a fare rotazioni, pur confermando alcuni dei punti fermi che hanno consentito fin qui agli azzurri di tornare a fare risultati utili. Al centro della difesa, potrebbe esserci spazio per l’esperienza di Bonucci e Acerbi, mentre Di Lorenzo e Spinazzola (Biraghi è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano per infortunio) dovrebbero essere i terzini. Sarà, quindi, il collaudato 4-3-3 con davanti Scamacca nel ruolo di terminale offensivo, mentre ai lati dovrebbe toccare ancora a Politano e Pellegrini. A centrocampo, Cristante dovrebbe essere il perno centrale, affiancato da Barella e Tonali.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Grealish; Kane. All. Southgate

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. All. Mancini

Pronostici Inghilterra-Italia Nations League: Statistiche e scommesse

Quello di domani sarà il confronto numero 29 tra Inghilterra e Italia: il bilancio complessivo è di 12 vittorie per gli azzurri, 8 pareggi e 8 successi dei Tre Leoni.

Da quando è stata istituzionalizzata la Nations League l’Italia ha perso una sola partita su 12 e anche grazie a questi risultati gli azzurri sono titolari attualmente del 6° posto nel ranking Fifa, un gradino sotto l’Inghilterra, attualmente quinta.

Nessun successo dei britannici negli ultimi 4 confronti, ma la nazionale di Sua Maestà ha sempre segnato negli ultimi 5 incroci con gli azzurri, pareggiando gli ultimi 3 per 1-1, inclusa la finale degli Europei poi vinta ai calci di rigore da capitan Chiellini e compagni.

Nelle ultime 5 partite ufficiali, la nazionale di Roberto Mancini ha sempre subito gol (1,6 di media a partita), segnando solo in 3 occasioni (media gol fatti 1,2 a match).

Problemi cronici ormai da diversi anni anche nel reparto offensivo dove però Lorenzo Pellegrini, 2 gol in queste prime 2 gare di Nations League, potrà sopperire alle carenze del reparto avanzato con le sue incursioni. Il nostro consiglio è GOL SI @2.00 che vale un bel raddoppio anche se la quota su entrambe le squadre a segno sta salendo, quindi ci muoviamo contro mercato ma in sintonia con gli ultimi 3 precedenti tutti finiti 1-1.

