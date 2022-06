Pronostici Germania-Italia, il 14 giugno si torna in campo a campi invertiti dopo la sfida dell’andata di Nations League dove gli azzurri di Roberto Mancini provano a rinascere.

Pronostici Germania-Italia: le quote favoriscono i tedeschi

L’Italia arriva imbattuta al quarto impegno del girone di Nations League, il secondo contro la Germania dopo il pareggio di Bologna. Martedì sera, si gioca in casa dei tedeschi, a Monchengladbach, e anche per questo le quote Snai sono tutte dalla parte del segno «1», in lavagna @1,75. Gli Azzurri partono dietro: il pareggio è @3,80, mentre la seconda vittoria della Nazionale in questa fase a gironi dopo quella di Cesena contro l’Ungheria sale @4,50.

Sugli altri esiti, gli analisti non si sbilanciano: Under e Goal sono entrambi @1,80, con Over e No Goal @1,90. A Bologna, nella partita di esordio, finì 1-1: lo stesso risultato, che permetterebbe all’Italia di tenere dietro la Germania e chiudere imbattuta questo primo ciclo di partite (le ultime due sono in programma a settembre), si gioca @7,75.

Nei giorni scorsi, il c.t. Mancini ha evidenziato come in questo momento l’Italia abbia difficoltà a fare gol e a trovare attaccanti. Un problema, quello offensivo, che si ripercuote anche nelle quote dei marcatori: Gianluca Scamacca è l’unico azzurro tra i primi dieci possibili uomini a segno, @4,50 al pari di Musiala. Davanti al centravanti del Sassuolo ci sono Werner (che comanda @2,75), Havertz, Gnabry, Sane, Adeyemi, Sané, Reus, Nmecha e Muller.

Pronostici Germania-Italia: Probabili formazioni

Hans-Dieter Flick, commissario tecnico della Germania, sembra intenzionato a puntare sui migliori uomini a propria disposizione, senza particolari sconvolgimenti rispetto a quanto visto nell’ultima sfida contro l’Ungheria. La Germania, però, dovrà fare a meno di Nico Schlotterbeck, neodifensore del Borussia Dortmund, che salterà la sfida contro l’Italia di Roberto Mancini per squalifica, dopo essere stato ammonito (da diffidato) contro la Nazionale ungherese. Con ogni probabilità, sarà il trio formato da Kehrer, Sule, Henrichs a proteggere Neuer, mentre in mediana spazio al tandem Goretzka-Kimmich. In attacco, ancora spazio per Kai Havertz e Thomas Muller, ai quali si aggiunge il classe 2003 Jamal Musiala.

Anche Roberto Mancini vuole dare continuità a questo nuovo progetto, fatto di tanti volti nuovi. Ancora una volta il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-3-3, con Acerbi e Bastoni a protezione di Donnarumma. Attenzione, però, a Gatti, che potrebbe ritagliarsi uno spazio dopo l’ottima prestazione contro l’Inghilterra. A centrocampo Cristante potrebbe riprendersi una maglia da titolare: al suo fianco molto probabile la doppia riconferma di Frattesi e Locatelli vista anche la squalifica di Tonali. Davanti Mancini sta pensando di riconfermare 2 dei 3 attaccanti schierati contro l’Inghilterra, con Politano che potrebbe prendere il posto di Pessina al fianco di Scamacca e Pellegrini. Out Tonali (squalificato) e Florenzi, tornato a casa.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. All.: Flick

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Locatelli; Politano, Scamacca, Pellegrini. All.: Roberto Mancini

3

Pronostici Germania-Italia: statistiche e scommesse

-Germania-Italia è una sfida che rievoca dolci ricordi per la Nazionale azzurra, che in quel di Dortmund, ai Mondiali del 2006, ha sconfitto 2-0 la squadra allora allenata da Joachim Löw, grazie alle reti di Fabio Grosso e Alessandro Del Piero (entrambe arrivate negli istanti conclusivi del secondo tempo supplementare), accedendo così alla finale contro la Francia, poi vinta ai calci di rigore.

-Da quel match indimenticabile per tutti i tifosi italiani, Germania e Italia si sono poi affrontate altre 7 volte, con 2 vittorie dei tedeschi (una ai calci di rigore, ad Euro 2016, contro la nazionale allenata da Antonio Conte), 4 pareggi e un solo successo azzurro, nella semifinale di EURO 2012, grazie alla doppietta messa a segno da Mario Balotelli (unica marcatura della Germania di Ozil, su calcio di rigore).

-Quelle di domani sera saranno le ultime partite di UEFA Nations League in programma per questo mese di giugno: le ultime due giornate della fase a gironi del torneo per Nazionali si disputeranno infatti a settembre.

-Ricordiamo che, in base al regolamento del torneo, le nazionali del Gruppo A che si classificheranno al primo posto nella fase a gironi parteciperanno alle Final Four, programmate per giugno 2023, mentre chi chiuderà in fondo alla classifica retrocederà nella Lega B.

–Noi consigliamo un altra partita da UNDER 2.5 @2.00 come FREE PICK.

Quote Nations League

Dopo le prime tre giornate del Gruppo 3 della Lega A, l’Italia comanda la classifica con 5 punti, seguita dalla sorprendente Ungheria con 4, dalla Germania con 3 e dall’Inghilterra con 2. Motivo, questo, per cui la quota per l’Italia qualificata alle Finals di giugno 2023 è scesa ancora, da 2,55 a @2,35; la Germania è subito dietro @2,50, con l’Inghilterra @3,75 e l’Ungheria @35.