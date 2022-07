Pronostici Italia-Islanda Europeo Femminile 2022. Il cammino dell’Italia si complica subito dopo il pesante 1-5 all’esordio contro la Francia. Le ragazze di Bartolini sono però favorite per il rilancio contro l’Islanda il 14 luglio. Vediamo il programma delle prossime partite con quote, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio femminile.

Pronostici Italia-Islanda Europeo Femminile: Italia favorita dopo il ko con le francesi

Esordio durissimo per l’Italia all’Europeo femminile di calcio: contro la Francia le Azzurre hanno incassato un brutto ko per 5-1, chiudendo il primo tempo 5-0, in quella che comunque era la partita più difficile del girone. Per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta è necessario almeno il secondo posto nel gruppo D, e il pareggio tra l’Islanda e il Belgio è una buona notizia.

La squadra di Milena Bertolini potrebbe conquistare il secondo posto provvisorio in classifica già giovedì 14 luglio dopo la doppia sfida Italia-Islanda e Francia-Belgio. Sulla lavagna scommesse di Betaland le Azzurre sono favorite nella prossima gara a quota @2,07, contro il pareggio @3,35. Il segno 2 @3,25 costringerebbe l’Italia a dire addio alla speranza dei quarti.

Situazione molto diversa in Francia-Belgio, con le transalpine che hanno mostrato di poter ambire alla vittoria dell’Europeo femminile e che in vista della prossima gara sono favorite a quota @1,14, contro il successo belga @16 volte la posta.

3

Pronostici Italia-Islanda Europeo Femminile: i quarti sono ancora possibili per le azzurre

La cinquina subita all’esordio non pregiudica il cammino dell’Italia verso i quarti, con gli esperti Snai che vedono le azzurre ancora tra le due formazioni favorite per il passaggio del turno, in quota @2,10, dietro la Francia offerta @1,01 ma soprattutto davanti le altre due rivali Islanda @2,75 e Belgio @3.

Praticamente impossibile invece la vittoria del girone per i betting analyst di Stanleybet.it con la Francia favorita @1,10, seguita dal Belgio, fissata @12, leggermente in vantaggio sull’Islanda @13, mentre sale @18 il primo posto di Gama e compagne, stessa quota anche per Snai.

Tutte le quote sugli europei di calcio femminile

Ecco il programma delle prossime partite con le quote SNAI. A seguire le quote antepost. Due le squadre favorite, l’Inghilterra padrone di casa e la Francia sono davanti a tutte a quota @4,00, con la Spagna @5,00 che apriva come grande favorita @2 volte la posta, ma che ha visto la propria quota più che raddoppiata. Attenzione anche alla Germania @6,50 in seconda fila. All’Italia serve un’impresa bancata @100 volte la posta.

