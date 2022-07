Italia-Belgio Europei Femminili 2022. Le azzurre si giocano tutto all’ultima giornata del girone contro il Belgio, sono favorite dalle quote in questa sfida da dentro/fuori di lunedì prossimo.

Italia-Belgio Europei Femminili 2022, le azzurre favorite per una vittoria determinante

Dopo il 5-1 subito all’esordio degli Europei di Calcio Femminile con la Francia, la rete islandese al terzo minuto di gioco contro l’Islanda poteva essere il colpo fatale per l‘Italia che invece ha rialzato la testa pareggiando e rimanendo in corsa per il passaggio del turno verso i quarti di finale.

È stato l’ingresso di Barbara Bonansea a dare la scossa alle Azzurre. L’attaccante esterno della Juventus, ha letteralmente fatto cambiare passo alla Nazionale italiana (la UEFA l’ha premiata a fine gara come MVP del match). A segnare è stata però Valentina Bergamaschi che nel 2022 ha segnato quattro gol la maglia dell’Italia, piú di chiunque altra. Molto male invece Sara Gama, fuori condizione e fuori fase, imprecisa nei passaggi, lenta nelle chiusure.

La differenza reti non ci permette di fare calcoli e quindi servirà nell’ultimo turno una vittoria contro il Belgio, assolutamente alla portata come vediamo anche dalle quote 1X2 che favoriscono le azzurre per sperare in una qualificazione ai quarti di finale. Sperare perché al tempo stesso l’Islanda non deve battere la Francia, già qualificata e sicura del primo posto nel gruppo D, dopo aver vinto pure la seconda sfida anche se in maniera più contenuta rispetto al dominio contro l’Italia, con le transalpine che hanno superato il Belgio per 2-1.

Le altre partite e le quote antepost aggiornate

Intanto gli altri gironi continuano con le partite del venerdì e del fine settimana. Ecco le quote SNAI, anche per la vittoria finale, con le lavagne antepost che continuano a favorire Inghilterra e Francia. Scende la Spagna scavalcata dalla Germania e quasi agganciata anche dalla Svezia. Se credete nel miracolo azzurro lo trovate @150 volte la posta!

