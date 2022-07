Quarti di finale Europei Femminili 2022, vediamo le sfide in programma con l’inizio della fase ad eliminazione dove purtroppo non ci saranno le azzurre. L’Italia ha deluso senza riuscire a superare il proprio gruppo che sembrava alla portata.

Quarti di finale Europei Femminili 2022: Italia eliminata

Siamo arrivati ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio, inizia la corsa alla finale di Wembley per otto squadre, tra queste purtroppo non ci saranno le azzurre. Nel gruppo D, infatti, la Francia passa da prima classificata con 7 punti, mentre il Belgio chiude 2° a quota 4, davanti all’Islanda (3) e all’Italia (1). Si chiude in maniera disastrosa l’esperienza delle azzurre di Milena Bertolini, che chiudono all’ultimo posto nel proprio girone con un pareggio e due sconfitte.

Se il ko all’esordio contro la Francia poteva essere messo in conto (seppur non nelle proporzioni di un 5-1), l’Italia ha molto deluso soprattutto contro due avversarie modeste come Islanda (1-1 in rimonta) e Belgio (sconfitta per 1-0). C’era grande una grande aspettativa nei confronti delle azzurre, perché il movimento calcistico femminile italiano è in ascesa, ma probabilmente la competizione non è stata preparata nel migliore dei modi, né dal punto di vista atletico, né tattico, né mentale. L’approccio è sembrato sin da subito quello sbagliato e non può essere un caso che la nazionale italiana sia stata disintegrata in un tempo dalla Francia e sia andata sotto nelle due gare successive contro avversarie alla portata.

Quarti di finale Europei Femminili 2022: le sfide in programma

L’Inghilterra, prima del gruppo A, affronterà ai quarti la Spagna (seconda del gruppo B) mercoledì alle ore 21:00. L’ultimo precedente risale al mese di febbraio scorso e si è concluso a reti bianche. Nei 5 precedenti più recenti, invece, la bilancia pende nettamente dalla parte delle britanniche con 3 successi contro una sconfitta e un pareggio.

La Germania, prima nel gruppo B, se la vedrà invece con la seconda del gruppo A, ovvero l’Austria. Le tedesche partono nettamente con i favori del pronostico e hanno vinto l’ultimo precedente per 4-2. Nella storia degli Europei femminili, l’Austria ha avuto bisogno dei calci di rigore per vincere il suo unico precedente ai quarti di finale nel 2017, nello stesso giorno in cui la Germania invece rimediava la sua unica sconfitta nello stesso turno.

Il terzo quarto di finale, invece, tra Svezia-Belgio, si giocherà venerdì alle 21:00. Le due formazioni si sono incrociate nel 2009 nelle qualificazioni Mondiali e allora non ci fu storia con una doppia vittoria delle svedesi: 2-1 in casa all’andata e 4-1 in trasferta.

L’ultimo quarto, quello di sabato, è una sorta di finale anticipata tra Francia-Olanda. L’unica vittoria delle ragazze “orange” risale al 2015: in totale, in 8 precedenti si contano solo 2 pareggi e 5 affermazioni delle transalpine. Insomma, la Francia arriva all’appuntamento da favorita, anche perché il cammino è stato fin qui una prova di forza importante, se si eccettua la gara con l’Islanda, durante la quale le ragazze di Corinne Diacre hanno un po’ tirato il freno visto che erano già qualificate ai quarti.

Quote Euro 2022

