Semifinali Europei Femminili 2022, completati i quarti di finali sono rimaste in corsa quattro nazionali che si sfideranno tra il 26 e il 27 luglio: Inghilterra-Svezia e Germania-Francia.

Semifinali Europei Femminili 2022: Inghilterra-Svezia

Martedì va in scena la prima semifinale degli Europei femminili di calcio, che vedrà affrontarsi Inghilterra-Svezia. Sospinte da quasi 30mila tifosi presenti a Brighton, le padrone di casa dell’Inghilterra sono poi riuscite a cambiare passo nei tempi supplementari battendo la Spagna ai quarti, grazie alla marcatura messa a segno dalla talentuosissima Stanway.

Attenzione alla Svezia, che nel precedente turno, al Leigh Sport Village, ha piegato il Belgio all’ultimo respiro, terzo successo consecutivo per le nordeuropee, dopo quelli ottenuti contro Svizzera e Portogallo.

Semifinali Europei Femminili 2022: Germania-Francia

Mercoledì 27 luglio si affrontano Germania-Francia. Le tedesche, otto volte campionesse d’Europa, arrivano a questa sfida dopo aver conquistato il primato nel Girone B (3 vittorie su 3) e a seguito del 2-0 ottenuto contro l’Austria nei quarti di finale. Tanta sfortuna per le austriache, andate due volte vicinissime al gol, ma fermate prima dal palo e poi dalla traversa. Sospiro di sollievo per la Germania, che si scrolla di dosso la delusione per l’eliminazione ai quarti di finale degli scorsi Europei, arrivata dopo i cinque successi consecutivi delle precedenti edizioni.

L’avversaria delle tedesche sarà la Francia, che si è aggiudicata l’ultimo posto in semifinale battendo 1-0 l’Olanda ai tempi supplementari, grazie alla rete messa a segno da Ève Périsset al minuto 102, su calcio di rigore. Percorso netto, seppur molto faticoso, anche per le transalpine, che hanno vinto il girone in cui era presente anche l’Italia e che ora puntano con decisione a raggiungere un posto nella finale del prossimo 31 luglio, a Wembley. Per questo bel big match consigliamo GOL SI @1.85.

Tutte le quote su Euro 2022

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.