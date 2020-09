Scommesse Calcio Nations League: dal 3 settembre tornano le nazionali con un Germania-Spagna di lusso. Italia dietro l'Olanda nel girone A

Il 3 settembre tornano in campo le nazionali di calcio del vecchio continente per l'inizio della Nations League che partirà col botto (Germania-Spagna) mentre l'Italia scende in campo il 4 contro la Bosnia. Azzurri dietro all'Olanda secondo le quote antepost.

Dal 3 settembre tornano in campo le nazionali con la Nations League

E’ tutto pronto per l’inizio della seconda edizione della Nations League. La formula della competizione rimane sempre la stessa anche se sono passate da 12 a 16 le squadre della Lega A, Lega B e Lega C. Ci saranno come sempre retrocessioni e promozioni, con le due migliori classificate della Nations League, se non saranno già qualificate, andranno a giocarsi l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022 con le 10 seconde classificate dei gironi di qualificazione Mondiali.

Saranno 4 i gruppi della Lega A con le migliori nazionali del Vecchio Continente. Nel Gruppo 1 è stata inserita l’Italia con Olanda, Bosnia-Erzegovina e Polonia. Proprio gli Orange sono i favoriti per la vittoria del girone sugli azzurri che esordiranno il 4 settembre contro la Bosnia che sulla carta è la squadra più debole del gruppo. Dzeko e compagni sono a forte rischio retrocessione.

Nations League 2020/21 Lega A Gruppo 1

Olanda 2,20

Italia 2,25

Polonia 7,00

Bosnia-erzegovina 16

Il Gruppo 2 è composto da Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda. Con ogni probabilità Lukaku e compagni dovranno vedersela con gli inglesi per la qualificazione alle Final Four, alle quali accederanno le prime di ogni raggruppamento. I ragazzi di Kasper Hjulmand dovrebbero giocarsi la salvezza contro gli islandesi.

Nations League 2020/21 - Lega A Gruppo 2

Inghilterra 2,05

Belgio 2,15

Danimarca 10

Islanda 20

Per quanto concerne il Gruppo 3 i campioni in carica del Portogallo si contenderanno il primo posto nel raggruppamento con i campioni del mondo della Francia. Davvero un girone di ferro visto che c'è anche la Croazia mentre la Svezia dovrebbe fare le veci della squadra materasso.

Nations League 2020/21 - Lega A Gruppo 3

Francia 1,80

Portogallo 3,50

Croazia 5,50

Svezia 12

Nel Gruppo 4 le grandi protagoniste saranno Spagna e Germania che apriranno anche i giochi giovedì sera alle 20.45 dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda con i tedeschi leggermente favoriti @2.55 (quota in salita) rispetto alla Spagna che si gioca @2.95 (Pareggio @3.40). L'ultima volta che queste due grandi nazionali si sono affrontate in una sfida ufficiale è stato esattamente 10 anni fa, al mondiale del 2010 con vittoria per 1-0 degli iberici grazie ad una rete di Puyol.

Nations League 2020/21 - Lega A Gruppo 4

Germania 2,15

Spagna 2,15

Svizzera 10

Ucraina 14

