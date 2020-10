Pronostici Calcio: amichevoli nazionali, l'Italia domina in quota contro la Moldavia. Grande equilibrio su Betaland per Portogallo-Spagna

Tris di appuntamenti per la Nazionale di Roberto Mancini. Mercoledì 7 ottobre (ore 20:45) al Franchi è prevista l'amichevole contro la Moldavia. Poi ritorna la Nations League: primo step domenica 11 in Polonia, mentre mercoledì 14 ce la vedremo con l'Olanda (già battuta in trasferta) a Bergamo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulle nazionali con le quote di riferimento di Betaland

Analisi e Pronostici Amichevoli Nazionali

Nel primo match l'Italia di Mancini avrà l'opportunità di sperimentare contro un avversario piuttosto comodo e sulla lavagna scommesse di Betaland tutto sembra in discesa per gli azzurri. Il successo dell'Italia è assai probabile a quota @1,03, mentre per la Moldavia sarebbero un'impresa sia il pareggio (a 11 volte la posta) che la clamorosa vittoria a 33 volte la posta.

Non mancano ovviamente sul palinsesto Betaland altre amichevoli dal risultato meno scontato. Spicca in particolare il derby iberico Portogallo - Spagna, con il pronostico della vigilia che vede le due squadre alla pari: sia il segno «1», sia il segno «2» sono entrambi proposti a @2,60, mentre il pareggio si gioca a @3,10.

La Germania sfida la Turchia ed è favorita a @1,39, così come sono avanti nel pronostico le nostre prossime avversarie in Nations League. L'Olanda aspetta il Messico e il successo della nazionale Orange vale @1,75. Quota simile su Betaland per il segno «1» di Polonia - Finlandia a @1,72.