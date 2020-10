Scommesse Calcio: Nations League, Italia contro la Polonia per il primo posto nel girone. Azzurri favoriti in quota

Nel fine settimana del 10 e 11 ottobre 2020 si gioca la 3a giornata della Nations League delle nazionali di Calcio. Domenica l'Italia gioca in Polonia per blindare il primo posto nel Gruppo 1.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulle nazionali con le quote di riferimento di Sisal e Snai.

Pronostici Nations League 10-11 Ottobre 2020

Nel fine settimana torna la Nations League al via da sabato con le prime sfide. Nella Lega A sabato sono Spagna-Svizzera e Ucraina-Germania. Iberici deludenti nell'amichevole col Portogallo di qualche giorno fa, ma favoriti @1.40 per la vittoria contro la Svizzera all'ultimo posto nel gruppo 4 con 1 solo punto mentre la Spagna è 1° con 4 punti. Nell'altra sfida l'Ucraina dopo aver presi 7 dalla Francia in amichevole, potrebbe avere problemi (specialmente in porta) anche contro i tedeschi favoriti @1.25 anche se finora la Germania ha pareggiato 2 partite su 2 e si trova al 3° posto, dietro un punto proprio rispetto all'Ucraina.

Alla domenica il resto delle partite, 6 nella Lega A, 8 nella Lega B e altre 6 nella Lega C. Tra le partite della lega principale c'è anche l'attesa Polonia-Italia. La Nazionale di Mancini è in serie positiva da ben 16 gare consecutive e, dopo aver conquistato brillantemente la qualificazione agli Europei con 10 vittorie in 10 partite, ha iniziato bene anche il cammino in Nations League. Dopo il pareggio con la Bosnia, è arrivata la vittoria sull’Olanda che al momento vale il primo posto nel Gruppo 1.

La Polonia è seconda nel Gruppo a pari merito con l’Olanda, e potrebbe creare qualche problema all’Italia, con Robert Lewandowski che torna a disposizione della Nazionale dopo aver saltato le prime due gare di Nations League per via della finale di Champions del suo Bayern Monaco e che è dato solo @2.50 per andare a segno contro gli azzurri.

L'Italia è però favorita dalle quote per la vittoria @1.93 mentre il successo polacco è offerto @3.90 (Pareggio @3.30). Al momento Sisal riferisce di un 85% di giocate per gli azzurri che sono anche i favoriti per la vittoria del gruppo @1.85, con l'Olanda @2.50 principale avversaria. Più indietro in queste quote antepost c'è proprio la Polonia @7.50, chiude la Bosnia Erzegovina @33 che con 1 punto, è ormai fuori dai giochi.

In attacco solito ballottaggio Immobile – Belotti per Mancini. Nelle quote sui marcatori Immobile è leggermente favorito @2.50 per andare a segno, ma il bomber granata è vicino @2.75. C'è anche Federico Chiesa in campo, fresco dell'approdo alla Juventus. Una rete del neo bianconero è offerta @3.50.