Scommesse Calcio Nations League: torna in campo l'Italia contro l'Olanda per il primo posto nel girone. Azzurri favoriti dalle quote

Mercoledì 14 ottobre torna in campo la nazionale azzurra di Roberto Mancini impegnata in Italia-Olanda da Bergamo, in una sfida che vale il primo posto nel Girone. Si inizia però martedì con Germania-Svizzera e Ucraina-Spagna.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulle nazionali con le quote di riferimento di Sisal e Snai.

Pronostici Nations League 13-14 Ottobre 2020

Dopo lo sbiadito (anche per colpa del campo di gioco) 0-0 in casa della Polonia l’Italia di Mancini torna in campo mercoledì in Nations League nella sfida contro l'Olanda che vale il primo posto nel girone. Al momento azzurri al comando con 5 punti, uno in più di Olanda e Polonia, mentre la Bosnia è staccata all’ultimo posto con due punti.

Per l'importante sfida di mercoledì l'Italia è favorita per un altra vittoria (aveva già vinto nei Paesi Bassi per 1-0). L'Italia si gioca @2.06, mentre gli Orange sono offerti @3.40 (pareggio @3.25). La Polonia di Lewandowski parte favorita contro la Bosnia di Dzeko. I polacchi si giocano @1.74, i bosniaci (che hanno perso i playoff per l'Europeo) @4.50.

Tra le altre sfide spicca Croazia - Francia, remake della finale di Coppa del Mondo. I transalpini vanno a caccia di un successo @2.05 su Betaland che offre @3.40 la vittoria dei croati.

Martedì saranno però Germania-Svizzera e Ucraina-Spagna ad aprire le danze. I tedeschi sono 2° nel girone 4, dietro 2 punti proprio sulla Spagna. Entrambe sono favorite per un altro successo, la Germania @1.46 in casa, la Spagna sotto @1.40 in Ucraina.