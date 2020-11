Scommesse Calcio: Amichevoli nazionali, Italia sperimentale ma super favorita contro l'Estonia

Mercoledì 11 novembre sono in campo molte nazionali di calcio impegnate nelle amichevoli, e c'è anche l'Italia che è attesa da 3 impegni ravvicinati, contro l'Estonia ma anche il doppio confronto in Nations League contro la Polonia e la Bosnia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Amichevoli Nazionali

Mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 20.45 dall'Artemio Franchi di Firenze c'è il primo dei tre impegni dell'Italia con l’amichevole con l’Estonia che sarà poi seguita dal doppio confronto in Nations League contro la Polonia e la Bosnia in calendario per il gruppo 1 della Lega A.

Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico contro un avversario di bassa caratura come l'Estonia, nonostante una formazione sperimentale viste le innumerevoli assenze per Covid-19 e per gli isolamenti fiduciari, tra cui lo stesso CT Roberto Mancini che sarà sostituito in panchina da Alberico Evani che dovrebbe schierare un 11 davvero inedito visto che molto probabilmente vedremo Calabria e Pessina, i nerazzurri Bastoni e Gagliardini e successivamente anche D’Ambrosio con Soriano in cabina di regia e Sirigu tra i pali.

L'Italia arriva da 19 risultati utili consecutivi, con 14 vittorie e 5 pareggi. Un altra vittoria azzurra oggi si gioca appena @1,08 mentre il 2 è quotato quasi @20 volte la posta. Alta anche la X @8.

Altre amichevoli interessanti tra le tante partite in programma (oggi sono impegnate ben 42 squadre a partire dalle ore 12 sino a tarda serata) sono Belgio-Svizzera, Germania-Repubblica Ceca, Olanda-Spagna, Polonia-Ucraina e Francia-Finlandia.