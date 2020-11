Scommesse Calcio Nations League: le partite del 14-15 novembre 2020. Italia favorita in quota @1.64 contro la Polonia

Italia ancora imbattuta all'arrivo nello scontro al vertice con la Polonia in programma domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia, anche se gli azzurri hanno pareggiato 3 partite su 4 (uno dei quali lo 0-0 in Polonia) e sono condizionati dal Covid, col ct Roberto Mancini che ha già saltato l'ultima amichevole vinta 4-0 contro l'Estonia per la quarantena.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulle nazionali con le quote di riferimento Betaland.

Pronostici Nations League 14-15 novembre 2020

Weekend di Nations League con le nazionali di calcio, che bello (ironico)!!! Iniziamo da sabato 14 novembre con le prime 4 sfide della Lega A. Germania-Ucraina vede i tedeschi favoriti @1.30; Portogallo-Francia, sfida al vertice del girone 3 con entrambe a 10 punti. Lusitani favoriti @2.40. Svezia-Croazia, ultime nello stesso Gruppo 3. La Svezia le ha perse tutte e 4, compreso l'1-2 in Croazia, ma le quote sono in equilibrio intorno @2.60. Svizzera-Spagna, testa coda nel Gruppo 4 con la Spagna al comando, anche se arriva dalla sconfitta in Ucraina, ma favorita @1.85.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)



Passiamo a domenica, la giornata di Italia-Polonia. Archiviata l’amichevole con l’Estonia con un poker benaugurante, l’Italia domenica, alle 20:45, tornerà in campo, a Reggio Emilia, per ospitare la Polonia. Al momento in vetta alla classifica ci sono proprio Lewandowski e compagni con 7 punti, l'Italia è seconda a 6, mentre Olanda e Bosnia seguono rispettivamente con 5 e 2 punti.

Sarà molto probabilmente anche una sfida juventina in quando metterà di fronte il portiere Wojciech Szczesny agli attuali compagni di squadra nella Juve Bonucci e Bernardeschi, che sarà affiancato in attacco da Belotti ed Insigne sorretti da un centrocampo formato Veratti, Jorginho e Barella. Di contro non dovrebbe esserci in campo Piatek e Milik che lascerebbero il posto a Grosicki e Jozwiak che sosterranno in attacco l’unica punta Lewandowski. Tra i protagonisti in campo ci sarà proprio Leonardo Bonucci, che diverrà l'ottavo giocatore a tagliare il traguardo delle 100 presenze azzurre. L'ipotesi che possa festeggiarlo con una rete vale 9 volte la scommessa.

Sulla lavagna scommesse di Betaland gli azzurri sono favoriti @1,64, contro il pareggio @3,50 e il successo dei polacchi che vale @5,25. Sfida tra bomber con Andrea Belotti e Robert Lewandowski entrambi proposti a quota 3,00 come marcatori del match. Ottimo inizio di stagione sotto porta per la punta granata, che nelle prime 7 giornate di Serie A ha ottenuto un bottino di 6 gol. In Bundesliga Lewandowski ha numeri impressionanti, con 11 gol in 7 match.

Nell'altra sfida del girone, Olanda - Bosnia, gli Orange sono nettamente avanti a quota @1,35, contro una Bosnia che senza Dzeko è proposta vincente @7,50. Per la vittoria del girone l'Italia è favorita sulla speciale lavagna antepost di Betaland @2,00, con l'Olanda pronta ad approfittare di un passo falso degli azzurri @2,50. Quasi un testa a testa visto che la Polonia si gioca @5,00. Online anche le quote antepost su quale squadra vincerà la competizione. Francia favorita @4,50, poi il Belgio @5,00 e la Spagna @6,50. Appena fuori dal podio Portogallo @7,00, Italia e Inghilterra @8,00.