Scommesse Calcio Nations League: le partite del 17-18 novembre 2020. Big match Spagna-Germania. Italia a quota @1.37 contro la Bosnia

Martedì 17 e mercoledì 18 novembre torna la Nations League che domenica ci ha regalato la cassa da record @103 di quota sul canale Telegram del Presidente. Vediamo le sfide in programma nei prossimi giorni, con l'Italia favorita contro la Bosnia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulle nazionali con le quote di riferimento Betaland.

Pronostici Nations League 17-18 novembre 2020

Martedì 18 novembre 2020 torna in campo la Nations League. Riflettori puntati su Spagna-Germania nella sesta e ultima giornata del Gruppo 4, in programma a Siviglia e che sarà decisiva per stabilire chi vincerà il girone e accederà alla fase finale che si disputerà ad ottobre 2021.

Tedeschi al comando con nove punti, le Furie Rosse sono subito dietro a otto dopo il pareggio sul campo della Svizzera ottenuto nell'ultima giornata. Le quote favoriscono la Spagna @2,48 con la Germania @2,75 (Pareggio @3,50). Potrebbe essere una partita da Over 2.5 @1,77, con due nazionali che nella competizioni mettono insieme 17 gol con i rispettivi attacchi anche se gli ultimi 5 precedenti sono stati tutti da Under (1-1 all'andata alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda).

Si giocherà anche Croazia - Portogallo tra le sfide più interessanti con i lusitani avanti in lavagna @2,07.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Mercoledì a Sarajevo tocca di nuovo agli Azzurri impegnati in Bosnia-Italia. La nazionale di Mancini, grazie alla vittoria contro la Polonia, si è ripresa il primo posto nel proprio girone ed è lanciata verso le Final Four. Con una vittoria sarebbe certa del primo posto, ma anche in caso di sconfitta, con il pareggio tra Olanda-Polonia, il primato sarebbe salvo. Secondo i bookmakers gli azzurri sono nettamente favoriti @1,37. Alta quota sia per il pareggio che per il successo dei bosniaci, rispettivamente @4,75 e @7,50. In Polonia invece gli Orange sono favoriti @2,03 con Lewandowski e compagni dati @3,50 (la stessa quota offerta per il pareggio.