Scommesse Mondiali 2022 Qatar: sorteggi, Italia favorita nel girone con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Dall'urna di Zurigo Italia di Roberto Mancini pesca Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, un girone tutto sommato alla portata e infatti gli azzurri sono favoriti in quota @1.50 per al vittoria del gruppo C.

Vediamo analisi e Pronostici vincenti Calcio sui Mondiali Qatar 2020 con quote di riferimento Snai e Sisal.

L'Italia pesca Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

A Zurigo sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione dei prossimi Mondiali 2022 in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. L'Italia di Roberto Mancini è stata inserita nel Gruppo C a 5 squadre (il privilegio dell'aver vinto il proprio girone di Nations League) e affronterà lungo il proprio cammino Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tutto sommato un buon sorteggio per gli azzurri che, a parte la Svizzera (16a nel raking), hanno pescato delle Nazionali alla nostra portata.

Vediamo le quote antepost sulle qualificazioni di tutti i gironi:

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo A

Portogallo 1,35

Serbia 4,50

Irlanda 8,75

Azerbaigian 70

Lussemburgo 100

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo B

Spagna 1,25

Svezia 5,00

Grecia 15

Kosovo 25

Georgia 70

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo C

Italia 1,50

Svizzera 3,25

Irlanda Del Nord 15

Bulgaria 20

Lituania 150

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo D

Francia 1,25

Ucraina 6,50

Bosnia-erzegovina 10

Finlandia 22

Kazakistan 100

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo E

Belgio 1,20

Galles 7,00

Repubblica Ceca 8,00

Bielorussia 150

Estonia 250

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo F

Danimarca 1,85

Austria 2,50

Scozia 8,00

Israele 25

Isole Far Oer 250

Moldova 250

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo G

Olanda 1,30

Turchia 7,00

Norvegia 7,00

Montenegro 28

Lettonia 450

Gibilterra 750

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo H

Croazia 1,80

Russia 3,25

Slovacchia 5,00

Slovenia 16

Cipro 80

Malta 150

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo I

Inghilterra 1,20

Polonia 5,25

Ungheria 18

Albania 50

Andorra 500

San Marino 1.000

Mondiali 2022 - Uefa Gruppo J

Germania 1,18

Romania 7,00

Islanda 15

Macedonia Del Nord 25

Armenia 80

Liechtenstein 450

Vediamo anche le quote antepost per la vittoria finale con il Brasile favorito di poco sulla Francia poi si sale in doppia cifra e in seconda fascia dove troviamo Germania, Spagna e Inghilterra. L'Italia @12 è poco più indietro assieme a Belgio e Argentina.

Vittoria Mondiali 2022

Brasile 6,50

Francia 7,50

Germania 10

Spagna 10

Inghilterra 10

Belgio 12

Argentina 12

Italia 12

Olanda 15

Portogallo 20

Croazia 25

Uruguay 25

Colombia 33

Cile 50

Messico 75

Ucraina 100

Svizzera 100

Serbia 100

Polonia 100

Turchia 100

Svezia 100

Danimarca 100

Stati Uniti 100

Bosnia-erzegovina 150

Paraguay 150

Repubblica Ceca 150

Giappone 150

Galles 150

Qatar 150

Austria 150

Costa Davorio 150

Nigeria 200

Grecia 200

Norvegia 200

Ghana 200

Camerun 250

Romania 250

Australia 250

Marocco 250

Irlanda 250

Egitto 250

Bulgaria 250

Montenegro 250

Ecuador 250

Slovenia 250

Senegal 250

Peru 250

Algeria 250

Islanda 250

Tunisia 250

Slovacchia 250

Iran 500

Costa Rica 500

Altro 100