Scommesse Calcio: Italia senza limiti, gli azzurri sono favoriti col Belgio anche per la Nations League

I campioni d'Europa sono attesi a grandi impegni nei prossimi mesi, ad iniziare dalla Nations League che avrà le fasi finali proprio in Italia. La nazionale del ct Roberto Mancini è favorita (assieme al Belgio) anche in questa competizione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Quote Antepost Nations League 2021

“Intanto godiamoci questa vittoria tutt’altro che scontata, al resto penseremo da domani”. Roberto Mancini non nasconde la propria gioia per l’Europeo appena vinto con l’Italia ma, al di là delle dichiarazioni, guarda già avanti. I prossimi impegni si chiamano finali di Nations League, a ottobre, e le qualificazioni per il Mondiale che si svolgerà in Qatar a dicembre del prossimo anno. Gli Azzurri non vogliono certo fermarsi e sognano di celebrare altre notti come quella di Wembley. Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono così Donnarumma e compagni favoriti, insieme al Belgio, per la conquista della Nations League, le cui finali sono in programma in Italia il prossimo ottobre: la vittoria dell’Italia, che in semifinale sfiderà la Spagna, si gioca @3,50 stessa quota dei Diavoli Rossi di Martinez. La nazionale di Luis Enrique e la Francia partono leggermente più indietro visto che il loro successo è dato @4,00.

Ma, insieme alla competizione europea, Mancini punta dritto al prossimo anno quando si proverà a tentare il colpo grosso nei primi Mondiali invernali della storia. La storia dice che solo tre nazionali, Germania, Francia e Spagna, siano riuscite nell’impresa di vincere il titolo iridato subito dopo l’Europeo. Le Furie Rosse addirittura fecero tripletta tra il 2008 e il 2012. Gli Azzurri, come capitato anche prima di Euro 2020, partono in quarta fila e chissà che anche stavolta non possa essere di buon auspicio. Rimane il Brasile, nonostante la sconfitta in Copa America, il maggior candidato a trionfare a Qatar 2022 per gli esperti di Sisal Matchpoint che vedono il sesto titolo dei verdeoro in quota @6,00. Alle spalle di Neymar e compagni la coppia formata da Francia e Inghilterra che cercano riscatto dopo le delusioni continentali e il cui successo si gioca @9,00. L’Italia, come detto, parte leggermente indietro, alla pari con altre quattro potenze: Spagna, Germania, Belgio e Argentina. L’impresa non appare semplice ma questa Nazionale ha mostrato di poter fronteggiare ogni avversario tanto che laurearsi nuovamente Campioni del Mondo pagherebbe @12 volte la posta, ma su alcuni bookmakers le idee sono diverse e l'impresa di Wembley ha fatto crollare ulteriormente le quote azzurre anche per i mondiali (leggi qui).