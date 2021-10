Pronostici Calcio Nazionali: Italia-Spagna, va in scena il remake della semifinale di EURO2020 per un posto in finale di Nations League

Sarà ancora una volta Italia contro Spagna: è di nuovo tempo di semifinale, come agli Europei, ma questa volta si contenderanno la finale di Nations League: gli azzurri puntano a fare il bis di competizioni internazionali nello stesso anno, mentre la roja potrebbe tornare a vincere un trofeo che manca dal 2012 (proprio in finale contro l’Italia).

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Italia-Spagna

Gli scontri diretti tra Italia-Spagna raccontano di un bottino sorridente alle furie rosse, con 12 vittorie a favore, 12 pareggi, 10 sconfitte in tutta la storia delle due formazioni. Vincere qui per la Spagna saprebbe d’impresa, dato che non vincono in territorio Italiano contro la nazionale azzurra dal 1970!

La comparazione quote vede favoriti gli uomini di Mancini, la cui vittoria nei 90’ vale @2.40, il pareggio @3.15 mentre il 2 degli ospiti paga @3.30 (fonte UNIBET): a conferma di ciò, l’Italia ha perso solo uno degli ultimi cinque scontri diretti (2 vittorie, 2 pareggi) e quando gioca tra le mura amiche diventa quasi “inviolabile” avendo subito gol soltanto in una delle ultime dieci partite disputate qui. Non subiscono poi il primo gol della gara da settembre 2020 quando fu la Bosnia & Herzegovina di Dzeko a siglare quel risultato parziale.

Orfano di Immobile, uscito per infortunio durante la sfida di Europa League di giovedì, il ct Roberto Mancini ha convocato al suo posto lo juventino Kean: pronto lui ad indossare la maglia da titolare nel caso in cui non dovesse giocare col “falso nueve”, in quel caso dentro Bernardeschi al suo posto. L’altro giocatore della Juventus, Alvaro Morata, non ci sarà anche lui per infortunio e sarà Ferran Torres a caricarsi l’attacco sulle spalle dato che è lui il capocannoniere della Spagna in questa competizione con 4 reti.

Senza una punta di “ruolo” pronta ad attaccare la profondità, Luis Enrique potrebbe avere più difficoltà a trovare spazi e potrebbe mantenere un maggiore possesso della sfera volto a trovare gli spazi giusti: la semifinale europea ha siglato un possesso palla spagnolo del 65% contro il 35% azzurro e la gara è stata giocata per gran parte del tempo in contropiede da Chiesa&co.

Ci aspettiamo un match combattuto che l’Italia davanti al pubblico del “Meazza” non dovrebbe perdere, per cui consigliamo l’esito 1X+ MULTIGOL 1-4 che vale @1.83 SISAL. Per quanto riguarda il risultato esatto SISAL ci offre il CLUSTER 1-0;2-0;2-1 alla quota di @2.70.

