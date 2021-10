Pronostici Calcio Nazionali: Belgio-Francia è la seconda semifinale di Nations League il 7 ottobre. Chi strapperà il pass per la finale?

Belgio-Francia è la seconda semifinale della Uefa Nations League e si giocherà giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 20:45 dall'Allianz Stadium di Torino.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Belgio-Francia

I Diavoli Rossi possono cavalcare il momento positivo post EURO 2020, dato che hanno vinto tutte e tre le sfide valide per le qualificazioni a Qatar 2022: cì sarà da ribaltare uno score che li vede uscire senza alcuna vittoria in sfide ufficiali contro i francesi dalle qualificazioni ai Mondiali del settembre ’81.

Le due nazionali non si incontrano dalla semifinale dei Mondiali 2018, con la vittoria della Francia 1-0 grazie alla rete di Umtiti nel secondo tempo. Successo che ha lanciato i ragazzi di Deschamps verso la conquista della coppa del mondo contro la Croazia.

I 9 gol siglati in queste 3 partite dimostrano quanto l’attacco belga sia prolifico, guidato dal neo attaccante del Chelsea che ne ha registrati il 33% (3 gol). Sarà lui l’uomo più pericoloso della squadra, anche se non sono da sottovalutare nomi quali De Bruyne ed Hazard. Dovranno approfittarne se volessero accedere alla finale di S.Siro, dato che la Francia, dopo l’eliminazione agli ottavi dagli Europei, ha vinto in una sola occasione (contro la Finlandia) e due pareggi consecutivi contro Bosnia e Ucraina.

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

Saranno diversi gli “italiani” convocati: ci saranno Theo Hernandez, Veretout, Rabiot, Maignan nella parte transalpina, mentre per i “red devils” il solo Alexis Saelemaekers. La difesa della Francia non sembra ancora rodata, poiché ha subito reti contro Bosnia e Ucraina, ma non perdono occasione per trovare la via della rete facilemente: discorso leggermente diverso per il Belgio, più solido dietro e prolifico davanti, tuttavia quando il livello tecnico si alza questi dati tendono a subire modifiche.

Consigliamo l’esito GOL, in lavagna @1.90 BWIN, nella semifinale in cui vediamo più reti: giocando a Torino, il ct della Francia ci terrà a fare bella figura davanti al suo ex pubblico e ci schieriamo quindi con i “les blues”. Risultato esatto: 1-2 che vale @10.00 SISAL.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!