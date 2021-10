Pronostici Calcio Nazionali: Qualificazioni Mondiali in Sudamerica, le scommesse sulle partite del 7 ottobre 2021

Ultimo turno prima del giro di boa per quanto riguarda le qualificazioni sudamericane ai prossimi mondiali di Calcio. Tutti a caccia del Brasile capolista! Spicca Uruguay-Colombia per il terzo posto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Qualificazioni Mondiali del 7 ottobre 2021

PARAGUAY-ARGENTINA

Ormai certi della qualificazione e con una partita da recuperare, Messi e compagni volano in Paraguay per la nona giornata di qualificazione ai mondiali 2022. Non sarà una passeggiata affrontare i padroni di casa, dato che qui hanno perso in una sola occasione (0-2 vs Brasile) e hanno ottenuto 6 dei loro 11 punti complessivi: l’ultima vittoria casalinga ai danni del Venezuela ha avvicinato i “bianco rosso-blu” a soli due punti dalla Colombia quinta.

D’altro canto, l’Argentina è ancora imbattuta in questo girone(5V;3P) e migliorare questo score ottenendo almeno un punto qui non sembra impossibile: il Paraguay ha sempre subito gol in casa, mentre l’albiceleste (sempre andata a segno) ha registrato più di un gol in una sola delle 4 giocate lontano da casa: in un match in cui entrambe potrebbero trovare la via della rete, consiglio un ritorno alla MULTIGOL CASA 2-4 argentina, quota che vale @1.95 SISAL.

URUGUAY-COLOMBIA

Con uno score simile fin qui, Uruguay e Colombia si affrontano in un match con in palio punti fondamentali: sono infatti 15 i punti dei padroni di casa, 2 in meno invece quelli ospiti. Ci saranno ancora una volta Cavani e Suarez a guidare l’attacco “celeste” con 5 dei 13 gol siglati dalla coppia e ci sarà da divertirsi poiché affrontano un’altra coppia di goleador come Zapata e Muriel.

I due atalantini vivono momenti diversi, dato che il primo continua a segnare mentre il secondo è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo per diverso tempo: potrebbe essere un’arma da utilizzare quindi a partita in corso. La Colombia rincorre ed attualmente è quinta con gli stessi punti dell’Ecuador quarto: bisognerà fare punti per non vedere le prime “scappare”, col rischio di dover giocare lo spareggio o addirittura non arrivare neanche tra le prime 5.

Stuzzica l’esito GOL, ma per coprire anche un ipotetico risultato diverso optiamo per la COMBOCHANCE X O GOL che vale @1.67 GOLDBET.

VENEZUELA-BRASILE

Sono solo 4 i punti ottenuti dai padroni di casa del Venezuela, nonché vantano il peggior attacco della competizione (5): i gol continuano a latitare, perciò la squadra una volta subito il gol d’apertura tende a non riaggiustare quasi mai le sorti del match. Sono troppe le 7 sconfitte maturate in 9 gare e difficilmente sarà questo il momento per trovare risultato positivo contro la capolista Brasile.

La squadra di Tite guida la classifica con 24 punti, frutto di 8 vittorie consecutive e una partita ancora da recuperare: inoltre sono la miglior difesa con sole 2 reti al passivo.

L’esito X2+NO GOL garantirebbe una vittoria al Brasile senza subire gol ed anche un pareggio a reti bianche (quota @1.62 SISAL).

ECUADOR-BOLIVIA

Non può fermarsi ora la corsa dell’Ecuador quarto a pari punti con la Colombia: vincere infatti garantirebbe almeno ancora questa posizione in ottica della seconda sfida e metterebbe quasi al sicuro un posto al prossimo mondiale.

Incontrare la peggior difesa del torneo poi sarà senza ombra di dubbio un vantaggio non da poco, dato che gli ospiti sono ancora a caccia della prima vittoria lontano dalle mura amiche.

La Bolivia fatica a trovare prestazioni positive lontano da La Paz e in trasferta ha subito 15 reti, a frutto dei soli 5 siglati: la vittoria ecuadoregna vale la quota micro di @1.12 BET365 e quindi ritenuta di poco valore, consigliamo l’esito CASA SEGNA PRIMO TEMPO SI(@1.30 SISAL), risultato sempre verificatosi qui tranne che nell’ultima disputata. Il CASA SEGNA ENTRAMBI I TEMPI invece vale @1.70.

PERU’-CILE

Serve una vittoria ad entrambe per cercare una risalita improbabile per evitare di restare fuori dal prossimo mondiale in Qatar e Perù-Cile può già emettere verdetti importanti nel caso di vittoria di una delle due.

Ci si poteva aspettare di più dalla “roja”, mentre i padroni di casa si sono ben destreggiati contro avversari ben superiori: una sola vittoria è quanto sono riusciti ad ottenere gli ospiti, a fronte di quattro pareggi e altrettante sconfitte. Non gran che meglio il Perù, che con 17 reti al passivo vanta la seconda peggior difesa.

In una gara che potrebbe eliminare dalla corsa l’una o l’altra, potrebbero vedersi diverse reti, anche a causa della rivalità tra i due “popoli”: OVER 2.5 che vale @2.25 BET365.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE.