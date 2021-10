Pronostici Calcio Nazionali: Qualificazioni mondiali in Europa, le scommesse sulle partite di venerdì 8 ottobre 2021

Tornano in campo le nazionali di calcio europee impegnate nelle qualificazioni ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Andiamo a vedere le sfide più interessanti e i consigli per le scommesse sulle partite in programma venerdì 8 ottobre 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Qualificazioni Mondiali del 8 ottobre 2021

CIPRO-CROAZIA

L’ultimo posto di Cipro taglia già fuori i padroni di casa in ottica di qualificazione grazie ad una sola vittoria su sei disputate: sarà invece fondamentale per la Croazia continuare a fare punti per mantenere dietro la Russia, dato che ora sono a parimerito (13). In casa di arrivo a pari punti infatti sarà la squadra con la miglior differenza reti a passare e gli ospiti possono ben sperare: 1 solo gol al passivo, al netto di 8 siglati, li rendono capolisti.

In una sfida che sa di amichevole per Cipro(seconda peggior difesa del torneo con 8 reti subite), possono e devono approfittarne i croati: la vittoria di Modric&co vale la “micro” quota di 1.25, consigliamo di aggiungere il NO GOL per una vittoria agevole mantenendo la rete inviolata (2+NO GOL che paga @1.67 GOLDBET).

ESTONIA-BIELORUSSIA

Esattamente con lo stesso numero di reti fatte e subite (6;15) la Bielorussia guida in classifica con 3 punti ottenuti appunto nella gara d’andata disputata a Minsk, nella vittoria per 4-2 contro l’Estonia. Gli attuali padroni di casa infatti sono all’ultimo posto della classifica, con un solo punto, anche se hanno una gara da recuperare:

da notare che l’Estonia ha siglato 2 reti esatte in tre dei quattro match di queste qualificazioni e potrebbe trovare la via della rete di fronte al proprio pubblico.

Gli ospiti sono in un periodo negativo e affrontare il fanalino di coda potrebbe essere un vantaggio: sono infatti 5 le partite consecutive (amichevoli comprese) in cui i bielorussi hanno fatto registrare solo sconfitte e non hanno trovato il gol in 3 di queste gare.

In un match aperto ed equilibrato, ci affidiamo all’esito GOL, verificatosi nella gara d’andata, alla quota @2.07 UNIBET.

GERMANIA-ROMANIA

5 vittorie e 1 sconfitta portano in cima alla classifica la “nuova” Germania di Flick, uscita sconfitta solamente contro la Macedonia in un match stregato in cui gli ospiti pagavano 34 volte la posta! Durante le altre quattro disputate, sono arrivati 16 reti all’attivo e zero subiti: insomma, dopo quel passo falso, i tedeschi non hanno sbagliato più nulla e la loro vittoria qui sembra scontata (@1.11 SISAL).

La Romania sta disputando un buon girone e si trova a quota 10 punti ad un solo punto dal secondo posto attualmente occupato dall’Armenia: la sconfitta appunto nel primo scontro diretto contro quest’ultimi li mette nell’ottica di dover vincere la gara di ritorno, fondamentale per la riuscita del secondo posto.

Appunto perché la Romania si concentrerà sulla gara contro l’Armenia di Lunedi 11/10, pronostichiamo una vittoria larga dei padroni di casa: la VITTORIA IN ENTRAMBI I TEMPI della Germania vale @1.88 GOLDBET.

ISLANDA-ARMENIA

Ci si aspettava molto di più dall’Islanda che ben aveva figurato a cavallo del 2018-19: sono pochi i 4 punti ottenuti fin qui, il che li porta al penultimo posto senza alcuna speranza di qualificazione. Giocare queste sfide per coloro i quali non hanno ambizioni di classifica può essere un gran vantaggio per le avversarie; infatti l’Armenia giocherà col coltello tra i denti per uscire con almeno un punto da questa trasferta prima di incontrare la Romania nello scontro diretto.

Sono entrambe senza vittorie da 5 partite consecutive in tutte le competizioni e servirà tornare a fare punti, soprattutto per l’Armenia, già vittoriosa nell’ultimo scontro diretto di Marzo 2021(2-0). Consigliamo l’esito X2+MULTIGOL 1-5 alla quota @1.85 SISAL.

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

LETTONIA-OLANDA

Gli unici quattro scontri diretti vedono gli “oranje” vincere senza subire gol, in un match senza storia guardando la comparazione quote: il 2 fisso infatti è quotato da BET365 @1.09, per una vittoria che l’Olanda dovrebbe centrare senza preoccupazioni.

Gli ospiti cercano la terza vittoria consecutiva, nonché quinta del girone, per allontanare Norvegia e Turchia, dirette concorrenti: c’è da dire che i 22 gol fatti in 6 match mettono la formazione olandese nella posizione di strafavorita per la conquista del primo posto e vincere in Lettonia sarebbe importante.

I padroni di casa negli ultimi 2 anni hanno vinto solo 4 partite, sconfiggendo solo una squadra col ranking più alto del loro (Austria), mentre gli altri 3 punti sono stati registrati contro San Marino, Andorra e Lituania. In una match senza sfida, consigliamo l’esito 2pt/2finale + OVER 1,5 che paga @1.52 GOLDBET: DEPAY possibile marcatore di serata.

REPUBBLICA CECA-GALLES

Il Belgio sembra essere saldo in prima posizione e quindi certo della qualificazione alla WC, mentre si contenderanno il secondo posto valevole per i playoff la Rep. Ceca e il Galles in un match che sa di spareggio: entrambe a quota 7 punti, vincere qui per i padroni di casa varrebbe il sorpasso, dopo la sconfitta subita a Cardiff.

I padroni di casa puntano ad aprire le marcature davanti al proprio pubblico, dato che sette delle ultime otto partite ufficiali della Repubblica Ceca sono state vinte dalla squadra che ha segnato per prima. Non perdere invece è l’obiettivo di Bale e compagni, dopo la debacle di Settembre contro l’Estonia in cui i gallesi non sono riusciti a vincere: perdere qui vorrebbe dire abbandonare gran parte delle speranze, poiché la Repubblica Ceca ha da recuperare ancora una sfida.

Dato che entrambe le squadre sono a sette punti e che se la giocheranno sulla differenza reti, i padroni di casa capitanati da bomber Schick hanno un match point non indifferente e la quota della loro vittoria vale @1.70 BET365.

RUSSIA-SLOVACCHIA

Riuscirà la Slovacchia a vincere contro i rivali per avvicinarsi al secondo posto occupato proprio dalla Russia?

Questo scontro diretto potrebbe chiudere definitivamente i giochi in casa di risultato positivo dei padroni di casa, mentre rimetterebbe clamorosamente in gioco gli ospiti grazie ad una vittoria.

Da notare come 4 degli ultimi 5 match disputati da ambedue le squadre hanno fatto registrare l’esito NO GOL, con la sola differenza che la Slovacchia non è riuscita a trovare la via delle rete in 3 di questi 4: di contro la Russia non è andata a segno in una sola occasione. Gara da non sbagliare per Dzyuba e compagni, consigliamo la loro vittoria quotata @1.82 PLANETWIN.

TURCHIA-NORVEGIA

Altra gara fondamentale per le sorti del secondo posto nel gruppo G di QWC nel quale la Turchia ha la possibilità di scavalcare i rivali scandinavi scavalcando quest’ultimi di un punto. L’ultimo scontro diretto è andato a favore della compagine di Istanbul, uscita vittoriosa(in campo neutro) per 0-3: ci si aspetta che i turchi possano replicare quel risultato, anche se spaventa la sconfitta maturata nel mese di Settembre dall’Olanda per 6-1!

Quella è stata l’ultima sconfitta per i norvegesi, dato che dopo sono arrivati 5 risultati utili consecutivi.

Escludendo EURO 2020, la Turchia non perde in casa da Settembre 2020(0-1 Ungheria) e a fatica perderà qui: ci aspettiamo molto da Calhanoglu e Ylmaz, la cui doppia chance 1X+OVER 1.5 vale @1.61 SISAL.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!