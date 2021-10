Pronostici Calcio Nazionali: Qualificazioni mondiali in Europa, le scommesse sulle partite di sabato 9 ottobre 2021

Continuano le sfide delle nazionali di calcio del vecchio continente per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio in Qatar. Le migliori partite di Sabato 9 ottobre analizzate dalla redazione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Qualificazioni Mondiali del 9 ottobre 2021

KAZAKISTAN-BOSNIA ERZEGOVINA

Sfida di bassa classifica, in cui a sorpresa la Bosnia(con una gara in meno) viaggia al penultimo posto a pari merito con Kazakistan (3 punti): la gara d’andata giocata a Zenica è terminata col pareggio al 95’ dei kazaki, in una sfida che da comparazione quote doveva essere vinta da Dzeko e compagni.

Entrambe a caccia della prima vittoria nel girone, la Bosnia però ha già affrontato la prima della classe (Francia) ottenendo 1 punto in due partite. Ora contro squadre di ranking inferiore, la Bosnia non può più sbagliare.

In casa il Kazakistan ha subito 3 reti in 2 partite, centrando sempre la MULTIGOL OSPITE 1-2: in un match che la Bosnia dove vincere, scegliamo ancora questo esito alla quota @1.80 SISAL.

LITUANIA-BULGARIA

La Lituania, ultima della classe, ospita una Bulgaria a quota 5 punti in classifica in una sfida da dentro o fuori: infatti, la Svizzera seconda dista solo 3 punti e vincere avvicinerebbe i bulgari alla zona promozione.

La Lituania ha poco da chiedere a causa degli 0 punti conquistati, al netto dei 13 gol subiti: sono inoltre l’attacco peggiore del girone(1) e la probabilità che i padroni di casa escono con almeno un punto è molto bassa.

La Bulgaria è squadra superiore e il recente pareggio contro l’Italia fa ben sperare: consigliamo il 2 fisso a @1.95 BET365.

FINLANDIA-UCRAINA

Gara equilibratissima tra due formazioni in lotta per il secondo posto, in cui la Finlandia ospita in Scandinavia la formazione ucraina: i padroni di casa hanno una gara da recuperare, ma viaggiano con gli stessi punti dei “gialloblu” (5): fare punti qui manterrebbe un minimo di vantaggio sugli avversari, dovendo giocare ancora una gara.

Curiosamente, la Finlandia arriva da 8 esiti NO GOL consecutivi, di cui 5 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria: non sono quindi riusciti a segnare in 6 di queste, motivo per cui difficilmente vedremo una goleada qui.

Gli ospiti arrivano da un ottimo europeo e sono anche leggermente favoriti (2 FISSO @2.25 GOLDBET) e vincere qui aumenterebbe le loro chance di qualificazione: sono 5 i pareggi consecutivi del girone, motivo per cui i tre punti qui interromperebbero questa striscia di X.

SCOZIA-ISRAELE

Dietro alla Danimarca ormai certa del primo posto, si giocheranno il playoff per le WQC Scozia e Israele, rispettivamente a 11 e 10 punti. I britannici hanno perso solo contro la Danimarca capolista e vengono da due convincenti vittorie senza subire reti, contro Austria e Moldavia, vinte entrambe col risultato di 1-0: in casa hanno perso recentemente solo durante EURO 2021 (vs Rep Ceca), prima di questa gara non perdevano tra le mura amiche da Settembre 2019.

Israele sta disputando un buon torneo, riuscendo a siglare 14 reti, con 11 invece subite. Sono sempre riusciti a segnare tranne nel doppio scontro contro la Danimarca e hanno discrete chance di segnare anche qui.

Consigliamo un esito 1X+UNDER 3,5 come pronostico “base” (@1.40 PLANETWIN), mentre per un risultato più rischioso gli ospiti potrebbero segnare esattamente 1 gol. SOMMA GOL OSPITE 1 che vale @2.40 BET365.

SVEZIA-KOSOVO

La recente sconfitta della Svezia contro la Grecia ha messo in dubbio il secondo posto nel girone, risultato che poteva apparire scontato prima di quella gara: i gialloblu sono comunque davanti alla terza, divisa da 3 punti e con una gara da recuperare.

L’ 1 fisso della comparazione quote vale la quota di @1.33 BET365, motivo per cui il mercato vede una vittoria semplice degli scandinavi: infatti qui, sono riusciti a sconfiggere sia la Spagna che la Georgia.

Il Kosovo ha vinto una sola partita del girone, non riuscendo mai a segnare più di una rete per partita, segnando solo 3 reti in 6 turni. 1 + OVER 1.5 il pronostico della redazione (@1.52 SISAL).

MOLDAVIA-DANIMARCA

Gara da poche motivazioni per entrambe, dato che la Danimarca è prima e affronta una Moldavia fanalino di coda: i biancorossi non hanno ancora subito gol e viaggiano con una media di 3.5 gol per partita.

La gara d’andata è terminata col risultato di 8-0 per i danesi, motivo per cui si potrebbe vedere parecchio turnover qui.

La Moldavia è peggior difesa del torneo (18 gol) e potrebbe subire una goleada qui: dovesse giocare Poulsen, un suo gol vale 1.95@BET365, in alternativa Cornelius marcatore paga @2.10 BET 365. Ospite segna entrambi i tempi vale @1.57 SISAL.

SVIZZERA-IRLANDA DEL NORD

Dopo due pareggi a reti inviolate (0-0), la Svizzera necessita di tornare alla vittoria per centrare il secondo posto che significherebbe playoff; sono ancora imbattuti e perciò i super favoriti per i tre punti qui (@1.30 EUROBET).

Il pareggio in casa dell’Irlanda del Nord contro gli elvetici non ha chiuso le loro possibilità di qualificarsi, anche se sarà difficile fa punti qui.

Questo è un girone dove le reti non abbondano, dato che la Svizzera ha subito un solo gol, mentre gli ospiti 3.

I padroni di casa potrebbero vincere mantenendo la porta inviolata: 1+NO GOL è quotato @1.67 SISAL.

