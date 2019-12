Pronostici Premier League: Manchester City-Leicester, Tottenham-Chelsea e partite della 18° giornata in Inghilterra il 21 e 22 dicembre 2019

Comincia il consueto tour de force natalizio per la Premier. Nel weekend in programma il 18simo turno, orfano del Liverpool capolista, impegnato nel mondiale per club.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio prendendo come riferimento le quote SportPesa e Betway.

Analisi e Pronostici 18a Giornata Premier League

Everton-Arsenal: due squadre con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. Difficile sbilanciarsi sull’1X2, molto più probabile vederle entrambe a segno (Gol/Gol @1.50)

Aston Villa-Southampton: padroni di casa che hanno vinto solo una delle ultime 8 partite disputate, ospiti reduci da due sconfitte pesanti in ottica salvezza. Entrambe hanno problemi difensivi, puntiamo sul Gol/Gol (Gol/Gol @1.50)

Bournemouth-Burnley: rispettivamente a +6 e a +8 sulla zona calda. Bournemouth tornato alla vittoria (sul Chelsea) dopo 5 sconfitte di fila, ospiti che ne hanno perse 6 delle ultime 9 (X @3.40)

Brighton-Sheffield: il Brighton, tredicesimo, ospiterà la sorpresa del torneo, uno Sheffield capace di issarsi in sesta posizione, a -4 addirittura dal quarto posto. Ottima la tenuta difensiva degli ospiti (Under 2.5 @1.72)

Newcastle-Crystal Palace: due squadre in discreta forma ma entrambe non irresistibili in zona gol, con, rispettivamente, 17 e 15 gol all’attivo (Under 2.5 @1.53)

Norwich-Wolves: Norwich penultimo con soli 12 punti conquistati, nonostante Pukki (9 gol su 18 di squadra). Wolves ottavi a -2 dal quinto posto. Mi aspetto entrambe a segno (Gol/Gol @1.70)

Manchester City-Leicester: terza contro seconda, sorprendentemente in quest’ordine. Padroni di casa nettamente favoriti, ma occhio a sottovalutare questo Leicester (Over 2.5 @1.44)

Watford-Manchester United: può essere una ghiotta occasione per lo United contro il fanalino di coda Watford, visto lo scontro diretto che si disputerà tra Tottenham e Chelsea. Andiamo con la vittoria ospite (2 @1.75)

Tottenham-Chelsea: Mourinho contro il suo passato. Chelsea che ha perso quattro delle ultime cinque, Tottenhamo rifattosi sotto con il nuovo mister, che comunque sembra concedere ancora troppo (Over 2.5 @1.57; 1 @ 2.37)

