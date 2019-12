Pronostici Premier League: Tottenham-Brighton, Leicester-Liverpool e Wolves-Manchester City del 26-27 dicembre 2019

Giovedì 26 e venerdì 27 la Premier League scende in campo per giocare la 19esima giornata di campionato. Interessante la sfida tra il Leicester e il Liverpool neo campione del mondo.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Premier League del 26-27 dicembre 2019.

26.12 13:30 Tottenham-Brighton

La giornata si apre con il Tottenham, sesto in classifica a -2 dalla zona Europa, ospitare il Brighton, che si trova al 13esimo posto con 20 punti, sei in meno ai loro rivali di giovedì.

Pronostico 1: @1.52 Eurobet @1.50 Snai @1.50 Betfair

Il Leicester, secondo in classifica con 39 punti, sfida in casa il Liverpool, primo con 49 punti e una gara in meno giocata per via della Coppa del Mondo per Club giocate di recente e vinta. I Reds non hanno mia perso e potrebbero un po’ tirare il freno a mano in questi giorni di Natale festeggiati alla grande.

Pronostico 1: @3.40 Eurobet @3.35 Snai @3.25 Betfair

Sfida complicata per i Wolves, in lotta per un posto in Europa, dato che sono sesti ad un solo punto dal quinto posto che vale l’Europa League. Sfidano però il Manchester City, miglior attacco del campionato con 50 goal in 18 gare.

Pronostico 2: @1.38 Eurobet @1.40 Snai @1.36 Betfair

