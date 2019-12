Pronostici Premier League: West Ham-Leicester, Arsenal-Chelsea e Liverpool-Wolves del 28-29 dicembre 2019

Nell’ultimo weekend del 2019 in Inghilterra si gioca la 20esima giornata di Premier League. Occhi puntati sul big match di domenica pomeriggio Arsenal-Chelsea, uno dei tanti derby di Londra.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Premier League del 28-29 dicembre 2019.

28.12 18:30 West Ham-Leicester

Sfida testa-coda, dato che il West Ham è 17esimo con 19 punti, ad un solo punto dalla zona rossa, in cerca di punti per allontanarsi dalle ultime tre posizioni. E’ invece terzo il Leicester, che si trova a due punti dal Manchester City e a +10 dal quinto posto che vale comunque l’Europa League.

Pronostico Over 2,5: @1.55 Eurobet @1.60 Snai @1.56 Betfair

L’Arsenal in questo girone di ritorno dovrà fare meglio dei 24 punti raccolti nelle prima 19 giornate, undicesimi a -5 dal quinto posto che vale l’Europa League. Meglio il Chelsea con 32 punti, quarto posto.

Pronostico Over 2,5: @1.50 Eurobet @1.55 Snai @1.52 Betfair

La capolista Liverpool, unica squadra mai sconfitta in questo girone di andata, affronta in casa il Wolves, che con 27 punti lotta per un quinto posto che ora dista solo due punti.

Pronostico Over 2,5: @1.55 Eurobet @1.55 Snai @1.52 Betfair

