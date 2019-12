Pronostici Premier League: Arsenal-Manchester United, Liverpool-Sheffield United e partite della 21° giornata in Inghilterra 1-2 gennaio 2020

Non si ferma la Premier League che continua il tour de force di Natale e inizio anno. Il primo gennaio si torna in campo con la 21° giornata del campionato di calcio inglese.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote SportPesa e Marathonbet.

Analisi e Pronostici 21° Giornata Premier League

Il primo gennaio tutti nuovamente in campo, al via alle 13:30 col lunch match che apre la 21° giornata di Premier League: Brighton-Chelsea. I padroni di casa sono 14° e arrivano dal 2-0 sul Bournemouth. Appuntamento all'Amex Stadium non semplice contro i Blues al 4° posto e vincenti nelle ultime 2 trasferte. Oggi il Chelsea si gioca @2. Alle 13:30 si gioca anche Burnley-Aston Villa, sfida salvezza con il Burnley reduce da 2 sconfitte ma l'Aston Villa è terzultima e ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite.

Tre partite alle ore 16:00. Newcastle-Leicester è molto interessante con le Foxes che dopo 2 pesanti sconfitte con 7 gol incassati, sono tornate a vincere nel 2-1 sul campo del West Ham. 3 sconfitte nelle ultime 4 partite del Newcastle a centro classifica. Southampton-Tottenham con la squadra di Mourinho favorita @2.10 in questa trasferta. Gli Spurs rimangono a ridosso della top-5 dopo aver frenato col 2-2 sul campo del Norwich. Buon momento del Southampton in risalita al 15° posto grazie a 7 punti incassati nelle ultime 3 giornate. Infine Watford-Wolverhampton. I Wolves dopo il 3-2 sul City ha messo in difficoltà anche i Reds, anche se si sono arresi 0-1 a Liverpool. Oggi sfida alla penultima, il Watford che però non perde da 3 giornate (2 vittorie interne tra cui il 2-0 sullo United e un pareggio).

Altro tris di partite alle 18:30. Manchester City-Everton è la più interessante con la squadra di Guardiola che dopo la sconfitta con i Wolves ha vinto 2-0 contro lo Sheffield ma è solo al 3° posto, a -14 dal Liverpool. Grande ripresa dell'Everton che arriva da 2 vittorie ed è al 10° posto, con Carletto Ancelotti in panchina. Oggi però l'impresa all'Etihad Stadium paga oltre @11 volte la posta.

Norwich-Crystal Palace. Padroni di casa fanalino di coda, Crystal Palace al 9° posto ma con molti indisponibili. Il Norwich ha però sempre perso nelle ultime 3 sfide contro il Crystal Palace ma oggi le quote sono in equilibrio e favoriscono leggermente i padroni di casa @2.50 sugli ospiti @2.90. Alla stessa ora anche West Ham-Bournemouth, altra sfida salvezza tra 17° e 16°. Gli Hammers sono dietro un punto al Bournemouth, squadra che però non battono da 6 sfide (3 pareggi e 3 sconfitte).

Alla stessa ora il big match Arsenal-Manchester United, due nobili decadute, specialmente i Gunners che non riescono a uscire dal tunnel nonostante i cambi in panchina e non vincono da 4 giornate (2 pareggi in trasferta e 2 sconfitte interne). Lo United invece cerca di rilanciarsi e difendere il 5° posto, con un occhio alla top-4 che vale la Champions, grazie alle ultime 2 vittorie. Quote in super equilibrio con entrambe le squadre date intorno @2.60 per la vittoria. Ne potrebbe uscire una partita da X. Se ci credete il pareggio paga fino @3.70.

Giovedì 2 gennaio, alle ore 21:00, si chiude con in campo la capolista impegnata in Liverpool-Sheffield United. I Reds stanno dominando il campionato con 18 vittorie, 1 pareggio e ancora nessuna sconfitta (47 gol segnati, 14 subiti). Poche speranze per lo Sheffield che però sta giocando un ottima stagione al 8° posto e in orbita Europa. Oggi la vittoria ad Anfield paga fino @14 volte la posta.

PRONOSTICI PREMIER LEAGUE 21° GIORNATA

PRONOSTICI PREMIER LEAGUE 21° GIORNATA

Studio e free pick di DARTAGNAN non ancora disponibili.