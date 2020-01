Pronostici Premier League: Sheffield United-West Ham, Tottenham-Liverpool, Aston Villa-City e partite della 22° giornata in Inghilterra dal 10 al 12 gennaio 2020

Con la lotta per il titolo che al termine del girone d’andata pare già conclusa in favore del Liverpool, rimangono comunque tanti gli spunti nel campionato più attraente del mondo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Marathonbet e Betway.

Analisi e Pronostici Premier League - 22a giornata

Sheffield Utd-West Ham: la sorpresa del torneo ha rallentato, con un punto nelle ultime tre partite. Gli ospiti sono tornati alla vittoria dopo due sconfitte di fila. (Gol/Gol @1.80)

Crystal Palace-Arsenal: tanti problemi per i Gunners, al momento decimi e preceduti proprio dal Palace. Padroni di casa che segnano poco, ma ospiti che concedono tanto (Gol/Gol @1.66)

Chelsea-Burnley: londinesi che non hanno ancora grande continuità, ma sono comunque quarti a +5 sulla quinta. Ospiti reduci da tre sconfitte consecutive e con ben 34 reti al passivo. (Over 2.5 @1.66)

Everton-Brighton: la cura Ancelotti sembra aver dato qualche segnale, nonostante la sconfitta subita sul campo del City. Brighton 14simo a -1 proprio dall’Everton, ma confidiamo nei padroni di casa (1 @1.85)

Leicester-Southampton: non sembrano volersi fermare le Foxes, seconde in classifica con terzo attacco e seconda difesa del torneo. Southampton autore di un discreto campionato ma che subisce decisamente troppo (38 reti) (Over 2.5 @1.66)

Manchester Utd-Norwich: poche scuse per i Reds. Se vogliono rientrare nella lotta per la Champions devono assolutamente battere i canarini, ultimi a -7 dal quartultimo posto (1 @1.33)

Wolves-Newcastle: ospiti in piena crisi, con tre sconfitte al passivo. Wolves reduci da due sconfitte di fila. Sono due tra le squadre con meno Over 2.5 della Premier (Under 2.5 @1.80)

Tottenham-Liverpool: ai padroni di casa mancherà Kane. Mou ha ridato fiducia, ma la squadra deve ancora trovare continuità. Poco da dire che non si sia già detto sull’inarrestabile Liverpool (Over 2.5 @1.61)

Bournemouth-Watford: terzultima contro penultima, ma forma completamente differente, con gli ospiti imbattuti da 4 partite e parecchio in fiducia (X2 @1.57)

Aston Villa-Manchester City: padroni di casa in lotta per non retrocedere, ospiti terzi a distanza siderale dal Liverpool. Quote troppo sbilanciate per trovare qualcosa di valore (No Bet).

