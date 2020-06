Scommesse Premier League: dal 17 giugno torna il grande calcio inglese. Vediamo le statistiche alla pausa e le quote delle prime partite in programma alla ripresa

Dopo aver parlato di Serie A e di Liga Spagnola, oggi tocca all'altro grande campionato di calcio europeo che riprenderà a giugno, per la precisione il 17 giugno e ovviamente parliamo della Premier League che era stata fermata per l'emergenza Covid-19 alla 29° giornata.

Torniamo finalmente a parlare di Pronostici Vincenti Calcio, e del calcio che conta visto che dal 17 giugno si torna in campo con la Premier League inglese.

Liverpool con il titolo in mano ma sono i Wolves i migliori su cui scommettere

Ovviamente col Liverpool che ha già il titolo in mano, un titolo nazionale che per i Reds manca da tempo e nemmeno il Coronavirus dovrebbe scongiurare questa astinenza per una città che mastica calcio da sempre. Con una situazione di classifica che vede la squadra di Klopp al comando con 25 punti di vantaggio sul Manchester City al 2° posto, i bookmakers come PlanetWin365 concentrano le loro quote antepost sulle altre squadre, e sul fatto che riusciranno o meno a chiudere nelle prime 4 posizioni, che sono poi anche quelle che portano alla Champions League.

Leicester 1,14

Chelsea 1,60

Manchester Utd 2,70

Wolverhampton 8,00

Tottenham 13,00

Sheffield Utd 15,00

Arsenal 18,00

Everton 101,00

Burnley 501,00

Crystal Palace 751,00

Vediamo ora il programma della ripresa con le prime partite che sono due recuperi della 28° giornata, e poi si tornerà tutti insieme in campo il 20 giugno per la 30° giornata. Il 17 giugno comunque si riparte col botto visto che c'è subito un interessante Manchester City-Arsenal. Vediamo le prime quote e come stanno puntando gli scommettitori (in percentuale tra parentesi) di PlanetWin365.

Mercoledì 17 giugno 2020

Aston Villa - Sheffield Utd

Aston Villa @3.00 (31%)

Pareggio @3.25 (29%)

Sheffield Utd @2.38 (40%)

Manchester City - Arsenal

Manchester City @1.37 (69%)

Pareggio @5.10 (18%)

Arsenal @7.45 (13%)

Chiudiamo andando a vedere le statistiche prima della pausa, che ci parlavano di un campionato da Over 2.5 col 52.43% delle partite chiuse con 3+ gol totali, e da GOL SI al 53.47%. Finora il fattore campo ha ripagato nel 44.79% delle partite, ma c'è anche un dato alto sulle vittorie in trasferta (30.21%) mentre i Pareggi sono precisamente usciti in un quarto delle partite finora disputate in Premier League (25%). Vediamo infine i rendimenti nelle scommesse sulle singole squadre. A differenza di quanto si possa pensare, in base anche alle quote che spesso sono molto basse per i Reds, non è il Liverpool (che comunque ha un ottimo +33% ROI) la miglior squadra del campionato se avessimo puntato ogni volta sulla loro vittoria, ma è quella del Wolverhampton con un ottimo +62%, davanti al Newcastle che ha un altro grande rendimento al +60%. Anno orribile per l'Arsenal che si traduce anche nei rendimenti. Nessuno sta facendo male quanto i Gunners in questa statistica (-45%).

Wolves +62%

Newcastle +60%

Liverpool +33%

Burnley +31%

Manchester Utd +23%

Southampton +20%

Crystal Palace +14%

Norwich +10%

Sheffield Utd +8%

Bournemouth +2%

Leicester +1%

West Ham -11%

Chelsea -15%

Watford -22%

Manchester City -20%

Everton -25%

Tottenham -27%

Brighton -32%

Aston Villa -30%

Arsenal -45%

Voi come la pensate? Venite a dire la vostra sul canale TELEGRAM BAR SPORT WEB dove ogni giorno parliamo di scommesse sportive e dove trovate anche le free pick quotidiane della nostra redazione su tutti gli sport.