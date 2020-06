Pronostici Premier League: torna il grande calcio inglese con Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal il 17-06-2020

La ciliegina sulla torta dei ritorni del grande calcio europeo è ovviamente rappresentata dalla ripresa della Premier League, il più importante, seguito e ricco campionato di calcio al mondo. Si torna dal 17 giugno con un doppio recupero: Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal e si continuerà poi dal 19 al 21 giugno con la 30a giornata di campionato.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Premier League inglese.

Analisi e Pronostici Premier League 17-06-2020

Aston Villa - Sheffield United: 2 +0 (AH) @1.60 (stake 1)

🗓INGHILTERRA: Premier League - Giornata 28 - 17.06.2020 19:00

Il Villa Park di Birmingham ospiterà il ritorno in campo della Premier League, ma per la tifoseria di casa (che non potrà affollare le platee visto che anche in Inghilterra si gioca a porte chiuse) potrebbe avere un rientro amaro contro lo Sheffield United che prima dello stop non perdeva da 4 turni (3 vittorie e 1 pareggio) e rimane ancora vicina al 5° posto occupato dal Manchester United che vale l'Europa. Aston Villa al penultimo posto, aveva perso 4 partite su 4 prima dello stop con 11 gol subiti e solo 3 segnati. All'andata 2-0 dello Sheffield che tra Premier, FA Cup e Championship ha perso solo 1 delle ultime 6 sfide contro l'Aston Villa. Andiamo sugli ospiti ma con rimborso in caso di pareggio.

Manchester City - Arsenal

🗓INGHILTERRA: Premier League - Giornata 28 - 17.06.2020 21:15

Stagione nera per l'Arsenal che ritroviamo solo al 9° posto anche se prima dello stop i Gunners avevano dato segnali di ripresa con 3 vittorie consecutive. Certamente non positiva anche la stagione del City, squadra che solitamente si gioca il titolo fino alla fine (quando non uccide il campionato) ma che prima della pausa aveva perso il derby con lo United e rimane al 2° posto, ma staccata di ben 25 punti dal Liverpool a un passo da un titolo che manca da 30 anni per i Reds. All'Etihad Stadium il City è favorito, ma la quota sotto @1.40 è comunque troppo bassa. Pep Guardiola ritrova Leroy Sane che si era infortunato lo scorso agosto. Contro la difesa dei Gunners il ritorno di Sane marcatore è interessante, per un giocatore che nelle stagioni in cui non ha avuto problemi fisici ha sempre segnato tanto. La quota però @2.50 non è il massimo e alla fine in questo big match per il ritorno della Premier League optiamo per una no bet.

